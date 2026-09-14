Gabriela Ortiz, despre Concursul George Enescu și inteligența artificială: „Dacă tehnologia îmi dictează ideile, avem o problemă“

Gabriela Ortiz, compozitoare, şi Doriana Gligor, reporter Antena 3 CNN. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Compozitoarea mexicană Gabriela Ortiz, una dintre vocile importante ale muzicii clasice contemporane și laureată a șapte premii Grammy, a fost jurată la Concursul Internațional „George Enescu“ 2026, experiență pe care o descrie drept o oportunitate de a descoperi tineri compozitori din întreaga lume. Într-un interviu oferit pentru Antena 3 CNN, artista a vorbit despre importanța competiției și despre rolul pe care îl are în promovarea creației contemporane, dar și despre una dintre marile provocări ale prezentului: inteligența artificială (AI). Compozitoarea a declarat că se teme de AI atunci când tehnologia ajunge să preia controlul asupra imaginației artistului și a mărturisit că refuză să o folosească în procesul de creație.

Pentru Gabriela Ortiz, Concursul Internațional „George Enescu“ înseamnă, înainte de toate, o întâlnire între culturi și generații. Compozitoarea spune că a apreciat diversitatea juriului și faptul că tineri creatori din întreaga lume au avut șansa de a-și prezenta lucrările. Un element care diferențiază competiția, în opinia sa, este posibilitatea ca participanții să își audă muzica interpretată de muzicieni și orchestre din România.

Renumita compozitoare mexicană îl consideră pe George Enescu un creator autentic, capabil să îmbine tradiția clasică europeană cu rădăcinile muzicale românești într-un limbaj propriu.

Pentru tinerii compozitori aflați la început de drum, Gabriela Ortiz are un sfat pe care l-a învățat și din propria experiență: să își apere ideile și să nu încerce să devină altcineva. În cadrul interviului, ea şi-a amintit de perioada în care muzica puternic influențată de cultura latino-americană nu era neapărat apreciată în mediile în care studia și lucra, însă a ales să rămână fidelă propriilor rădăcini.

Doriana Gligor, reporter Antena 3 CNN: Sunteţi una dintre cele mai vibrante și deosebite voci din muzica clasică contemporană și este o absolută plăcere să te avem aici. În primul rând, aș vrea să pornim de la faptul că sunteţi unul dintre juraţi. Ce înseamnă pentru tine, personal, Concursul George Enescu?

Gabriela Ortiz, compozitoare: A fost o mare onoare pentru mine să fiu aici, în România. Este o țară frumoasă, cu o cultură foarte bogată, în special în ceea ce privește muzica. Vreau să spun, George Enescu este unul dintre cei mai mari compozitori români, care chiar reprezintă România într-un sens cu adevărat profund. Așa că pentru mine a fost o onoare, în primul rând, că m-au invitat ca jurat la acest concurs. Ceea ce admir cu adevărat la această competiție este că juriul a fost foarte divers. Au fost mulți jurați veniți din țări diferite: din SUA, din România, eu din Mexic, din Austria. Cred că acest lucru este esențial când îți dorești bogăție și diversitate într-un concurs. Am primit 91 de înscrieri, ceea ce înseamnă foarte mulți compozitori. A fost extrem de interesant să văd compozitori tineri din toată lumea, iar pentru mine este mereu o mare plăcere să descopăr ce fac tinerii compozitori în prezent, care le sunt influențele. Așa că a fost o experiență deosebit de interesantă și care te dezvoltă.

Doriana Gligor, reporter Antena 3 CNN: Aveţi atât de multă experiență, aţi câștigat șapte premii Grammy, ceea ce înseamnă enorm. Cum vedeţi dinamica acestui concurs?

Gabriela Ortiz, compozitoare: Dinamica concursului a fost foarte clară încă de la început. A trebuit să evaluăm pe diferite categorii. De pildă, o categorie ține de abilitățile tehnice și dacă piesa este bine scrisă, iar o altă categorie urmărește originalitatea piesei, ceea ce este foarte interesant. Criteriile de evaluare au fost foarte clare pentru toți jurații. Așa că pentru mine a fost o experiență foarte ușoară, pentru că toate regulile au fost bine stabilite. Cea mai mare parte din muncă am făcut-o acasă, în studioul meu, parcurgând partiturile, ascultând muzica, revizuind și analizând compozițiile. Apoi, am venit aici, am discutat cu ceilalți membri ai juriului și am deliberat.

Doriana Gligor, reporter Antena 3 CNN: Ce părere aveţi despre lucrarea câștigătoare?

Gabriela Ortiz, compozitoare: Lucrarea care a câștigat la categoria orchestrală aparține unui compozitor chinez și am fost de acord cu această decizie, fiindcă piesa este cu adevărat superbă. Îmbină cultura chineză cu muzica clasică occidentală, însă a fost realizată impecabil – unică, originală și, totodată, deosebit de frumoasă, inspirată din natură. Cred că a fost decizia corectă.

Doriana Gligor, reporter Antena 3 CNN: Ce diferențiază Concursul „George Enescu“ de alte competiții internaționale?

Gabriela Ortiz, compozitoare: Nu am participat la foarte multe concursuri internaționale, dar un lucru care îmi place enorm la Concursul Enescu este că fiecare compozitor are ocazia să își asculte muzica cântată. Iar asta este esențial pentru un compozitor. Când compun muzică, până la urmă, îmi doresc să o aud. Aceasta este o oportunitate fantastică pentru compozitori de a colabora cu muzicieni incredibili de aici, din România, cu orchestre extraordinare, și de a-și auzi propria lucrare. Asta contează enorm.

Doriana Gligor, reporter Antena 3 CNN: Aș vrea să ne întoarcem puțin la rădăcinile tale. Ai crescut înconjurată de muzică, în special de muzică tradițională latino-americană. Cum a influențat asta modul în care percepi muzica astăzi?

Gabriela Ortiz, compozitoare: A contat enorm, e foarte adevărat. Am crescut într-o casă în care muzica latino-americană și folclorul erau foarte prezente. Părinții mei cântau într-un grup de muzică folclorică. Tatăl meu era arhitect, dar cânta și el în această formație. Așa că pentru mine era perfect normal să ascult Mozart și, imediat după, un cântec folcloric latino-american. Această combinație a fost fascinantă pentru mine și a devenit parte din vocabularul și estetica mea. Dar se regăsește și la atâția alți compozitori, precum Bartók, George Enescu sau Ligeti. Marii compozitori s-au inspirat întotdeauna din muzica tradițională și folclor. Sunt extrem de recunoscătoare că am crescut ascultând aceste genuri, fiindcă muzica latino-americană este foarte puternică, foarte ritmată, dar poate fi și deosebit de profundă.

Doriana Gligor, reporter Antena 3 CNN: Când ai început să compui? Îți amintești prima ta piesă?

Gabriela Ortiz, compozitoare: Cred că aveam vreo 13 - 14 ani când am început să scriu mici piese pentru pian. Modelul meu a fost chiar Béla Bartók, din Ungaria, pentru că el a știut cum să îmbine folclorul cu propriul stil artistic, iar pentru mine a reprezentat un reper.

Doriana Gligor, reporter Antena 3 CNN: Ai spus odată că dansul face parte din lumea ta. Cum ți-a influențat dansul stilul componistic?

Gabriela Ortiz, compozitoare: Îmi place mult să dansez. Ritmul este o parte integrantă a creației mele. Muzica trebuie simțită în multe moduri – fizic, desigur, dar când dansez, simt muzica în sânge și totul vine foarte natural. Iubesc ritmul, dar pot fi și foarte profundă; pot scrie mișcări lente, pline de profunzime, care transmit altceva. Nu totul se rezumă la ritm sau la muzică de dans, deși, bineînțeles, ador să dansez.

Doriana Gligor, reporter Antena 3 CNN: Vezi muzica ca pe o formă de a spune o poveste sau ca pe un răspuns la ceea ce se întâmplă în lume?

Gabriela Ortiz, compozitoare: Ambele. Este o întrebare foarte bună. Arta este un act de comunicare, iar prin muzică trebuie să transmiți ceva, să-ți comunici emoțiile. E ceva ce vine din interior. Însă aceste trăiri sunt alimentate de ceea ce se petrece în jurul nostru, în lume, și de ceea ce ni se întâmplă nouă, fie în sens bun, fie în sens rău. Simt nevoia lăuntrică de a exprima toate aceste stări prin sunet și prin muzica mea.

Doriana Gligor, reporter Antena 3 CNN: Exact legat de asta: o parte din lucrările tale abordează teme și idei sociale și politice puternice. Ce te determină să aduci aceste subiecte în muzica ta?

Gabriela Ortiz: Uneori pot fi foarte abstractă, poate fi vorba pur și simplu despre tristețe sau despre bucurie. Muzica este cel mai bun mod prin care îmi exprim condiția umană. Dar există teme care mă afectează profund, cum este violența împotriva femeilor, o problemă extrem de gravă în Mexic. Din păcate, 11 femei sunt ucise în fiecare zi. 11, zi de zi. Este o realitate pe care nu o pot ignora. De pildă, am compus baletul „Revolución diamantina“, care tratează tocmai diversele forme de violență la adresa femeilor. Am vrut să vorbesc despre asta prin muzică. Migrația este un alt subiect delicat, dar crucial la nivel global, nu doar la mine în țară; la fel și schimbările climatice. Uneori simt că trebuie să iau atitudine. Nu sunt politician, nu sunt scriitor, sunt compozitor, așa că îmi exprim aceste idei prin creația mea.

Doriana Gligor, reporter Antena 3 CNN: Ai studiat muzica mai întâi în Mexic, iar apoi, ți-ai continuat studiile în Europa. Cum a influențat traiul și studiul în Europa felul în care îți privești rădăcinile mexicane?

Gabriela Ortiz, compozitoare: A fost extrem de important. Când studiam eu în Mexic, nu exista internet, deci nu aveam accesul facil la informație de care ne bucurăm acum. Astăzi, dacă vrei să asculți orice tip de muzică, o găsești imediat online. Mutarea la Londra a fost decisivă pentru mine, fiindcă am putut asculta muzică contemporană pe viu pentru prima dată. L-am ascultat pe Lutosławski, care încă trăia, i-am auzit muzica; sau pe compozitorul nipon Tōru Takemitsu, care a venit la Londra și la ale cărui concerte am mers. A fost absolut esențial pentru formarea mea. La fel și muzica indiană, în Londra există o comunitate indiană foarte mare, iar mie îmi place nespus acest gen. Toate aceste experiențe mi-au hrănit imaginația și modul de a crea. În plus, când trăiești în străinătate, capeți o anumită distanță față de țara natală și începi să apreciezi lucruri pe care acasă le luai de-a gata.

Reporter Antena 3 CNN: Și George Enescu a adus laolaltă elemente din muzica tradițională românească și muzica clasică occidentală. Regăsești ceva familiar în creația lui?

Gabriela Ortiz, compozitoare: Foarte familiar. Îi ador muzica. Este un compozitor care merită din plin să fie ascultat, la fel ca Bartók, Kodály sau Takemitsu. Sunt exemplul perfect de creatori autentici. Enescu este extrem de original; muzica lui se hrănește din marea tradiție clasică europeană, dar își trage seva din rădăcinile românești, dând naștere unui limbaj unic, inconfundabil.

Doriana Gligor, reporter Antena 3 CNN: Cum crezi că poate muzica clasică contemporană să rămână relevantă într-o lume dominată de social media și conținut rapid?

Gabriela Ortiz, compozitoare: Muzica și arta vor supraviețui întotdeauna, pentru că ne hrănesc sufletul. De când există omenirea, arta a fost mereu prezentă, în toate formele ei. Indiferent de rețelele sociale sau de ce se întâmplă în jur, avem o nevoie fundamentală de a crea artă; cred cu tărie în asta. Chiar dacă există multă muzică comercială, se va produce în continuare muzică de calitate. Până la urmă, există muzică bună și muzică slabă în orice gen, fie că vorbim de folclor sau de pop. Avem muzicieni pop foarte buni, nu e nimic greșit în asta. Mulți compozitori, mai ales în SUA, dar și eu însămi, avem influențe din muzica pop. Nu este nimic greşit în asta. Dacă este muzică bună, este perfect.

Gabriela Ortiz, despre inteligenţa artificială

Doriana Gligor, reporter Antena 3 CNN: Deci, nu te temi de inteligența artificială, de pildă?

Gabriela Ortiz: Ba da, mă tem destul de mult de inteligenţa artificială, dar asta e o altă discuție. Trebuie să privim tehnologia ca pe un simplu instrument. Problema apare atunci când instrumentul ne confiscă imaginația. Dacă eu dețin controlul și știu cum să folosesc tehnologia ca unealtă, e în regulă. Dar dacă tehnologia îmi dictează ideile și preia frâiele creației, atunci avem o problemă. Eu refuz să folosesc inteligența artificială în compoziție, pentru că vreau ca muzica să vină din interiorul meu, din propria-mi ființă. De ce aș avea nevoie de cineva sau ceva care să-mi spună ce să fac? Cu siguranță nu am nevoie de așa ceva.

Doriana Gligor, reporter Antena 3 CNN: Ce i-ai transmite unui tânăr compozitor talentat, dar care încă nu are suficientă încredere în propria compoziţie?

Gabriela Ortiz, compozitoare: Încrederea vine cu timpul. Fiecare artist trebuie să aibă încredere și să fie sigur pe el însuși. Mi s-a întâmplat și mie, li s-a întâmplat multor compozitori. Îmi amintesc că eram în Germania la un festival de muzică contemporană și scriam piese puternic influențate de muzica latino-americană. Pe atunci, acest lucru nu era privit cu ochi buni; trebuia să compui muzică abstractă, să fii ultra-modernist și de avangardă, iar eu nu mă regăseam în acel tipar. Am știut însă că nu pot fi altcineva, pentru că nu aceea eram eu. Nu crescusem la Berlin, ci în Mexic, unde realitatea este cu totul alta. Așa că am rămas fidelă propriilor convingeri. Sfatul meu pentru orice tânăr compozitor este să-și urmeze și să-și apere ideile. Fii deschis la ce se întâmplă în jur, dar ai încredere în tine.

Gabriela Ortiz, despre Premiile Grammy 2026

Doriana Gligor, reporter Antena 3 CNN: Așadar, ești încrezătoare şi în privința Premiilor Grammy de anul acesta?

Gabriela Ortiz, compozitoare: Asta e cu totul altceva, fiindcă nu depinde de mine. Când compun, totul este în mâinile mele și îmi asum întreaga responsabilitate pentru partitură. Dar câștigarea unui Grammy depinde de votul fiecărui membru al academiei, deci e un lucru pe care nu îl pot controla. Dacă va fi să fie, mă voi bucura; dacă nu, voi fi la fel de împăcată.

Doriana Gligor, reporter Antena 3 CNN: O ultimă întrebare – după tot ce ai trăit în carieră, ce anume te mai entuziasmează la actul compoziției?

Gabriela Ortiz, compozitoare: De fiecare dată când încep o piesă nouă, mi-e teamă. Cu adevărat. Sentimentul acesta nu dispare niciodată. De fiecare dată mă gândesc: „Oare ce voi scrie?“. Dar chiar și atunci când nu știu exact încotro mă va purta o lucrare nouă, știu în adâncul sufletului că va ajunge la un rezultat bun. Odată cu experiența, capeți toate instrumentele tehnice de care ai nevoie, așa că am încredere în resursele mele. În plus, descopăr mereu lucruri noi: fiecare proiect aduce o temă inedită, un nou domeniu de cercetare, iar această călătorie este de fiecare dată incredibil de captivantă pentru mine.

În prezent, Gabriela Ortiz este compozitoare în rezidență la Concertgebouw din Amsterdam, Philharmonia din Londra și Palau de la Música Catalana din Barcelona. De asemenea, predă compoziție la Universitatea Națională Autonomă din Mexic. Muzica ei este publicată de Boosey & Hawkes, potrivit festivalenescu.ro.