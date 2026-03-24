KFC a creat geaca umplută cu saramură și castraveți murați, ca să anunțe un nou produs în meniu

1 minut de citit Publicat la 14:48 24 Mar 2026 Modificat la 14:54 24 Mar 2026

KFC a lansat geaca umplută cu saramură și castraveți murați

O jachetă în ediție limitată, umplută cu felii de castraveți murați și saramură - produse autentice -, este pe cale să devină accesoriul vestimentar must-have al primăverii, pentru fanii lanțului de restaurante fast-food KFC.

Aceasta le permite obsedaților de castraveți murați să ia câte o înghițitură de saramură oricând și oriunde doresc, având două dopuri integrate pentru introducerea paielor.

Jacheta are chiar și o replică de castravete pe fermoar.

Și pentru că întregul ansamblu este transparent, oricine își poate da seama că purtătorul este un mare fan al castraveților murați.

Fanii loiali pot accesa Instagramul KFC pentru șansa de a câștiga această piesă vestimentară unică, etichetând prieteni în comentarii.

Geaca a fost creată pentru a celebra lansarea unui nou meniu Pickle Mania. Meniul include un burger cu castraveți murați, cartofi prăjiți asezonați cu castraveți murați și chiar un Pickle Pepsi Max.

Managerul de brand KFC din Marea Britanie, James Channon, a declarat:

„Pe TikTok, #pickles a adunat miliarde de vizualizări, alimentând teste de gust virale, trucuri cu castraveți murați prăjiți, shot-uri de suc de murături și experimente haotice în bucătărie. Cu Pickle Puffer am dus acest trend cu un pas mai departe – este puțin nebunesc, dar exact asta e ideea! Doar KFC ar putea să îmbrace o jachetă în suc real de murături și felii de castraveți, oferind fanilor un omagiu purtabil și „de băut” pentru obsesia lor”.

Meniul Pickle este disponibil timp de o lună, din 23 martie până pe 19 aprilie.