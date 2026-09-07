La 13 ani, Natasha a început o colectă de cărți la școală. În cinci ani, ONG-ul ei a donat 250.000 de volume copiilor din Africa și SUA

6 minute de citit Publicat la 14:16 07 Sep 2026 Modificat la 14:16 07 Sep 2026

La doar 13 ani, Natasha Agarwal a creat un ONG care în ultimii cinci ani a donat sute de mii de cărți copiilor care nu aveau ce citi. Sursa foto: Believe N Books

În 2021, Natasha Agarwal era elevă în clasa a VIII-a și locuia în Naples, Florida. Pandemia de COVID-19 a schimbat pentru ea nu doar modul în care învăța, ci și felul în care privea lectura.

În timpul perioadei de izolare, Natasha a citit foarte mult. Avea bibliotecile pline cu cărțile ei preferate și cu volume noi pe care le putea descoperi. Apoi a aflat că alți copii, aflați chiar și la aproximativ 16 kilometri distanță, nu aveau cărți pe care să le citească, relatează The Philadelphia Citizen.

Diferența dintre experiența ei și cea a acelor copii a făcut-o să se gândească la cărțile pe care deja le terminase. Dacă ea nu mai avea nevoie de ele, poate că acestea puteau ajunge la copii care nu aveau nimic de citit.

Așa a apărut ideea primei colecte de cărți organizate la școala sa.

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Prima colectă a început cu o săptămână în care nu s-a întâmplat nimic

Natasha nu știa cât de mare avea să fie proiectul. Colecta fusese gândită inițial ca o acțiune care urma să aibă loc o singură dată.

A pus cutii pentru donații pe holurile școlii și a așteptat. Timp de o săptămână, cutiile au rămas goale.

În a treia săptămână, situația era complet diferită. Cutiile se umpluseră până la refuz.

Natasha și prietenii ei au strâns aproximativ 3.000 de cărți, pe care le-au donat către Guadalupe Center, un centru local pentru educația timpurie din Florida.

Succesul primei acțiuni a convins-o că proiectul putea deveni ceva mai mare. Din acea inițiativă avea să se nască Believe N Books, organizația nonprofit dedicată facilitării accesului copiilor la cărți noi și folosite în stare bună.

O idee de la școală a devenit o organizație

Natasha s-a implicat rapid în dezvoltarea proiectului. Teresa Brooks, profesoară la Canterbury School, unde a studiat adolescenta, își amintește că aceasta era foarte dedicată încă de la început.

Natasha și-a mobilizat prietenii, a realizat videoclipuri pentru YouTube și a citit cu voce tare pentru copii.

Prima colectă nu a rămas un eveniment singular. În timp, ea a devenit o tradiție anuală a școlii.

În anul următor, succesul proiectului s-a extins și la școlile din apropiere. Natasha a pus la punct un sistem prin care alți elevi puteau organiza propriile colecte: era nevoie de un elev sau de un cadru didactic care să preia coordonarea, să promoveze acțiunea, să organizeze punctele de colectare, iar apoi să sorteze și să împacheteze cărțile înainte de distribuirea lor.

Believe N Books colectează cărți din mai multe genuri pentru copii și tineri cu vârste de până la 18 ani. Cele mai căutate sunt însă cărțile pentru preșcolari și elevii din ciclul primar.

Rețeaua de voluntari a dus proiectul mai departe

Pe măsură ce organizația a crescut, Natasha a început să formeze parteneriate cu elevi, profesori și lideri ai comunităților din mai multe zone ale Statelor Unite.

Guadalupe Center, primul beneficiar al cărților strânse de Natasha, a ajutat-o să intre în legătură cu alte școli, adăposturi, spitale, centre educaționale și centre de meditații care aveau nevoie de cărți.

Un parteneriat important a fost cel cu studenții de la Florida Gulf Coast University. Aceștia au început să lucreze cu Believe N Books în 2021 și au ajutat organizația să funcționeze chiar și în perioadele în care Natasha nu avea suficienți voluntari de liceu.

Ulterior, organizația a colaborat cu grupuri precum Boys and Girls Clubs, Room to Read și Golisano Children’s Hospital.

Natasha a folosit și rețeaua de elevi implicați în proiect pentru a extinde organizația. În Georgia, de exemplu, Sanjana Uppaluri a ajutat la crearea unei locații Believe N Books, coordonând colecte de cărți și colaborând cu o organizație care sprijină persoane aflate în locuințe de tranziție și locuințe accesibile.

Believe N Books a ajuns în mai multe state și în Africa

Impulsul primit în Florida a determinat-o pe Natasha să ducă proiectul dincolo de statul în care locuia.

Believe N Books s-a extins în New Jersey, Georgia, Louisiana, California și Pennsylvania, prin colaborarea cu alți lideri elevi și prin dezvoltarea unor parteneriate locale.

În Philadelphia, unde Natasha studiază la University of Pennsylvania, organizația a ajuns să aibă cinci puncte regionale de donații, printre care Wilmington Friends School și Penn Charter.

Natasha colaborează și cu Netter Center for Community Partnerships al universității pentru a distribui cărți către școlile sprijinite de acesta. Believe N Books a donat, de asemenea, cărți către Book Smiles, din Pennsauken, New Jersey, și Philly Book Bank, cu sediul la MLK High School.

Extinderea nu a fost însă lipsită de dificultăți.

Natasha a întâmpinat probleme în recrutarea unui număr constant și de încredere de voluntari care să ajute la organizarea și extinderea colectelor. Studenții de la Penn, Drexel și Temple care foloseau transportul public nu puteau transporta întotdeauna cărțile acolo unde era nevoie, astfel că Natasha a ajuns să se bazeze pe familie pentru transport.

În același timp, ea a trebuit să se adapteze la un peisaj nonprofit diferit și la dificultatea de a ajunge la școli la fel de repede cum reușise în Florida.

250.000 de cărți donate în cinci ani

La cinci ani după prima colectă, proiectul început de Natasha la școală ajunsese la o amploare pe care probabil nu și-o imaginase atunci.

Philadelphia Citizen relata în iunie 2026 că Believe N Books urma să marcheze distribuirea celei de-a 250.000-a cărți, după ce organizația ajunsese la 25.000 de tineri și se extinsese dincolo de Florida, în alte regiuni ale Statelor Unite și în Africa.

Potrivit datelor prezentate ulterior de Times of India, organizația raportase peste 257.000 de cărți distribuite și peste 51.000 de copii sprijiniți. Believe N Books organizase peste 100 de colecte și lucra în 28 de locații, dintre care 16 în Statele Unite și 12 în Africa.

Pentru Natasha, momentul de 250.000 de cărți avea o semnificație aparte. Organizația urma să marcheze acest prag chiar la vechea ei școală, în același loc în care fusese colectată prima carte.

Așa cum a explicat ea, era un moment care închidea un cerc: locul în care fusese strânsă prima carte era și locul în care fusese strânsă cartea cu numărul 250.000.

Natasha a scris și o carte despre femei africane

Proiectul nu s-a limitat la colectarea și distribuirea cărților.

În 2024, după ce a aflat despre lipsa oportunităților pentru fete din mai multe țări africane, Natasha a scris și a autopublicat „Tales of African Women Trailblazers”.

Cartea are 94 de pagini și prezintă poveștile a 21 de femei născute în Africa, care au trecut prin diferite forme de adversitate și au ajuns lideri în țările sau domeniile lor.

Printre femeile prezentate se află fotbalista profesionistă Asisat Oshoala și antreprenoarea Fatoumata Ba.

Believe N Books a distribuit 10.000 de exemplare ale cărții în Ghana, Rwanda, Kenya, Uganda și Zambia.

În loc să trimită toate volumele din Statele Unite, organizația a strâns bani pentru a tipări cărțile mai aproape de comunitățile în care urmau să ajungă.

Scopul lui Natasha a fost ca tinerii cititori africani, în special fetele, să descopere exemple de femei care au depășit obstacole și să vadă mai multe posibilități pentru propriul viitor, inclusiv în ceea ce privește cariera.