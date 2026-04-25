La dolce vita: cum a devenit Italia noul paradis fiscal pentru bogații lumii

Italia a fost deja atacată de guvernul francez pentru că folosește stimulente fiscale ca să atragă rezidenți francezi înstăriți și alți rezidenți internaționali, dar odată cu războiul din Orientul Mijlociu, care afectează statele din Golf, Italia a devenit o destinație și mai atractivă pentru cei bogați, scrie BBC.

Nu taxele au fost motivul principal pentru care a plecat din Franța, insistă Robert în timp ce bea un café crème pe aeroportul Charles de Gaulle. A fost vorba de frumusețea Italiei, la bella vita, arta și muzica. Dar pentru acest francez, achiziționarea unei case la Roma și obținerea rezidenței fiscale italiene au reprezentat o parte foarte agreabilă din pachetul oferit de țară, unde persoanele cu averi mari pot plăti o taxă anuală fixă pe toate veniturile din străinătate – indiferent de sumă – și beneficiază de o serie de alte scutiri.

Robert, care se descrie drept „moderat înstărit”, s-a mutat în Italia acum opt ani, după o carieră în IT, la finalul căreia și-a vândut compania. Robert, care nu e numele lui real, poate că nu se numără printre miliardarii francezi care au fugit de fiscul francez în Italia, dar avantajele sunt evidente pentru el.

Dacă ar fi cumpărat o casă în Franța, ar fi trebuit să plătească ceea ce francezii numesc frais de notaire (taxe notariale), din care cea mai mare parte ajunge la stat (similar cu Stamp Duty în Marea Britanie sau taxele de transfer imobiliar din SUA). În Italia, există o scutire pentru prima casa – prima locuință pe care o cumperi.

În Franța, președintele Macron a transformat Impôt sur la Fortune (impozitul pe avere) în Impôt sur la Fortune Immobilière (impozit pe averea imobiliară), astfel încât investițiile bursiere, de exemplu, nu mai sunt afectate, dar „dacă ai proprietăți de zece milioane de dolari, impozitul ăsta e foarte dureros”, spune Robert. În Italia, nu există nimic asemănător.

În Franța trebuie să plătești și un impozit pe proprietate (taxe foncière sau impozit funciar).

„Aici nu avem așa ceva pentru prima casa”, spune Robert, deși menționează că „există o taxă mare pentru colectarea gunoiului”.

Cel mai bun lucru, din punctul lui de vedere, este că nu există impozit pe moștenire pentru proprietățile deținute în Italia până la un milion de euro (1,1 milioane de dolari), iar peste acest prag taxa e de doar 4%. În Franța, plafonul de scutire e mult mai mic – 100.000 de euro – iar dincolo de el se aplică o scară progresivă care ajunge până la o cotă maximă de 45%.

Dar pentru cei cu adevărat bogați, Italia începe să arate ca un paradis fiscal.

„Am prieteni care s-au mutat aici din motive fiscale și alții care se gândesc la asta”, îmi spune Robert. „Pentru oamenii care plătesc cu adevărat mult la taxe, Italia e foarte atractivă datorită cotei unice de impozitare.”

În Italia, fiscul stabilește o limită superioară a impozitului pe venit. Oricât ai câștiga, nu plătești niciodată mai mult de atât. Plafonul este acum de 300.000 de euro (353.000 de dolari). Nu cu mult timp în urmă era de 100.000 de euro, înainte de a crește la 200.000.

Dacă plătești un milion de euro impozit pe venit pe an în Franța, Italia e foarte tentantă. Cât despre cetățenii americani, aceștia sunt impozabili întotdeauna pe venitul mondial, așa că mutarea în Italia nu i-ar ajuta la capitolul fiscal.

Robert spune că are doi prieteni francezi bogați care s-au mutat în Italia în ultimele luni, dar au venit din Marea Britanie. Amândoi lucrau în finanțe în Londra și erau nerăbdători să se mute într-un loc unde regimul fiscal să fie la fel de avantajos pentru ei ca cel din Marea Britanie de dinainte de schimbarea regulilor pentru rezidenții străini înstăriți.

„Chiar și la 300.000 de euro, cota unică din Italia rămâne mică pentru oricine câștigă peste un milion de euro pe an, comparativ cu oriunde altundeva în Europa. Și înseamnă că ai predictibilitate și claritate fiscală, în inima Europei, fără să te duci foarte departe”, spune Peter Ferrigno, director al serviciilor fiscale la Henley & Partners, o firmă specializată în migrația averii.

„Avem întâlniri în fiecare săptămână cu oameni care ar vrea să plece din Franța”, spune Jérôme Barré, avocat fiscalist cu sediul la Paris. „Sunt nemulțumiți de situația fiscală actuală și se tem că va deveni și mai aspră în viitor. Oamenii nu au încredere în climatul politic. Taxele se schimbă foarte mult, aproape în fiecare an. Le e teamă că după alegerile prezidențiale din 2027, lucrurile ar putea deveni mai dure decât azi”, spune el.

La acest moment, însă, este vorba mai degrabă de „întrebări din partea antreprenorilor și oamenilor bogați care se gândesc dacă să se mute sau nu, decât de oameni care se mută efectiv”, explică Barré. „Relocarea presupune un angajament total și o structurare atentă”, subliniază el. Și adaugă că pentru patronii de firme „trebuie să muți sediul companiei. În Franța ești supus unui impozit la ieșire.”

Dacă mulți francezi bogați sunt în faza de „mă gândesc să mă mut”, întrebarea se pune și mai acut în Emiratele Arabe Unite.

Dar renunțarea la regimul fiscal cu impozit zero din Dubai va fi foarte dificilă pentru mulți.

„Când trăiești într-o țară unde nu plătești niciun impozit, e foarte greu să te întorci într-o țară unde trebuie să plătești mult. Mai ales pentru cei obișnuiți să cheltuie mult. Ce rămâne în buzunar e foarte diferit”, spune Barré. Și adaugă că oamenii care s-au obișnuit cu viața fără impozite „nu mai sunt obișnuiți cu formalitățile administrative – declarații fiscale, documente – așa că nu e ușor.”

„Este inevitabil că mulți oameni vor reconsidera Emiratele Arabe Unite”, spune Peter Ferrigno de la Henley & Partners. „Dar cred că e mult prea devreme ca oamenii să-și dezrădăcineze viața în bloc, când implică muncă, familie și restul. Marea majoritate a oamenilor din EAU sunt oameni obișnuiți cu joburi obișnuite, chiar și cei mai mulți dintre milionari sunt milionari pentru că au slujbe bine plătite, nu pentru că dețin active. Dacă războiul e relativ scurt, vor rămâne. Dacă se prelungește, inevitabil vor căuta în altă parte sau își vor reloca familia și vor lucra de la distanță până când situația devine mai sigură. Dacă ești în EAU pentru muncă, e puțin probabil să găsești echivalente în Italia”, spune el.

Cu toate acestea, este probabil ca războiul din Orientul Mijlociu să descurajeze mulți europeni bogați care altfel s-ar fi mutat acolo. Anul trecut, Dubai era de departe destinația numărul unu pentru milionarii în migrație, potrivit Henley & Partners.

Acest număr va scădea cu siguranță în 2026, iar cu oferta sa atractivă pentru cei foarte bogați, plus reputația de la dolce vita, bineînțeles, s-ar putea ca Italia să fie cea care profită.