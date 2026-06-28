Am fost la singura cafenea cu pisici Maine Coon din România. Tocmai s-a deschis în București: Cum ajungi, reguli și prețurile din meniu

Maine Coon Cafe din București - Singura cafenea cu pisici Maine Coon cu pedigree din România și Europa. Sursa foto: antena3.ro

După ce săptămână trecută am scris despre deschiderea primei cafenele cu pisici Maine Coon din București, un loc unic în România, am ajuns, în acest weekend, să văd cu ochii mei cum arată locul despre care deja vorbesc mulți iubitori de feline din Capitală.

Am petrecut câteva ore acolo și pot să spun că nu este doar o cafenea, ci un loc în care vii să încetinești ritmul, să bei o cafea bună și să petreci timp alături de unele dintre cele mai impresionante pisici pe care le poți vedea în România.

Dacă plănuiești să le faci și tu o vizită blănoaselor simpatice, iată tot ce trebuie să știi înainte să ajungi.

În Galeria FOTO de mai jos puteți vedea imagini exclusive de la Maine Coon Cafe București.

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Un „personaj” care fură imediat toate privirile este Brutus, puiul cafenelei. Este curios, jucăuș și extrem de fotogenic, așa cum se vede și în pozele din galeria foto.

Singura cafenea cu pisici Maine Coon cu pedigree din Europa

Pe lângă faptul că este prima cafenea cu pisici Maine Coon din România, locul are încă un lucru care îl face cu adevărat special: este singura cafenea din Europa în care toate pisicile sunt Maine Coon cu pedigree.

Atmosfera este una extrem de relaxată. Nu există senzația că animalele sunt stresate sau deranjate de prezența oamenilor. Din contră, multe dintre ele vin singure lângă vizitatori și acceptă cu plăcere mângâierile.

Fiind zi caniculară, le-am observat alternând între grădina umbroasă, unde se ascund printre flori și vegetație, și saloanele răcoroase, dotate cu aer condiționat. Au suficiente locuri în care să se retragă atunci când simt nevoia de odihnă.

Un alt lucru care mi-a atras atenția este cât de bine sunt îngrijite toate cele 15 pisici. Sunt curate, relaxate, iubite și foarte atent supravegheate de personal.

Am aflat și de ce sunt atât de sociabile. Pisicile au fost obișnuite încă de mici cu prezența oamenilor și participă frecvent la competiții naționale și internaționale dedicate rasei Maine Coon. Multe dintre ele au fost premiate la astfel de concursuri, iar interacțiunea cu publicul le este deja familiară.

Cine este în spatele proiectului

În spatele proiectului se află Gina Vlad, una dintre cele mai cunoscute și apreciate crescătoare de Maine Coon din România, care crește această rasă din anul 2014.

„Mi-am dorit să creez un loc unde oamenii care iubesc pisicile, dar nu au posibilitatea să vadă o rasă precum Maine Coon, să le poată cunoaște de aproape. Sunt pisici spectaculoase, mari, blânde și foarte expresive. În același timp, am vrut ca MaineCoon Café să fie mai mult decât o cafenea: un loc în care stresul de peste zi se poate transforma într-o experiență caldă, liniștitoare și mai ales memorabilă”, a declarat Gina Vlad, pentru antena3.ro.

Ce se știe despre rasa Maine Coon

Maine Coon este considerată una dintre cele mai mari și mai spectaculoase rase de pisici din lume. Masculii pot depăși frecvent 8-10 kilograme, iar unele exemplare ajung să cântărească chiar mai mult.

În ciuda dimensiunilor impresionante, sunt cunoscute drept „uriașii blânzi” ai lumii feline. Sunt animale sociabile, inteligente, răbdătoare și foarte atașate de oameni. Se adaptează ușor în familii și, spre deosebire de alte rase, caută deseori compania stăpânilor fără să fie insistente.

Blana bogată și urechile cu smocuri caracteristice le oferă un aspect sălbatic, însă temperamentul este unul calm și echilibrat.

Cele 15 vedete ale cafenelei

Vizitatorii pot interacționa cu cele 15 pisici care locuiesc permanent aici:

Goldie, Cloudy, Mr. Cupido, Asia, Bloom, Summer, Iceberg, Wolf, Daphne, Sophie, Bastet, Ophelia, Vivien, Xarita și Nills.

Fiecare are propria personalitate, iar personalul îi cunoaște foarte bine pe toți și le poate spune vizitatorilor povestea fiecăruia.

Prețurile din meniu: Cât costă un espresso, un Iced Coon Latte sau un cocktail inspirat chiar de pisicile din cafenea

Pe lângă experiența oferită de pisici, cafeneaua are și un meniu surprinzător de variat.

Iubitorii de cafea pot alege espresso scurt (10 lei), espresso lung (12 lei), cortado (13 lei), cappuccino (15 lei), flat white (17 lei) sau latte macchiato (20 lei).

Există și variante reci precum Iced Latte (22 lei), Iced Coon Latte (25 lei), Affogato (25 lei), Cold Brew (18 lei), Cold Brew Latte (25 lei) și Cold Brew Tonic (25 lei).

Pentru zilele călduroase sunt disponibile limonade preparate pe loc, între 18 și 20 de lei, în variante clasice sau cu mentă, fructul pasiunii, zmeură și soc.

Oferta este completată de ceaiuri reci pe bază de hibiscus, merișoare și ceai verde cu goji (20 lei), dar și de fresh de portocale preparat la comandă (25 lei).

Cafeneaua propune și o serie de cocktailuri inspirate chiar de pisicile care locuiesc aici: Goldie, Bastet, Bloomberg Spritz, Summer și Viviane, fiecare la prețul de 35 de lei.

La desert am găsit Bailey's Cake și Pistachio Dome (30 lei), Carrot Cake (28 lei), pară cu sos de pară (35 de lei), precum și înghețată cu lămâie, cocos sau ananas (37 de lei).

Cafeaua este foarte bună și completează perfect atmosfera liniștită din interior.

Unde este cafeneaua și cum ajungi

MaineCoon Café se află pe Bulevardul Pache Protopopescu nr. 100, lângă Piața Iancului.

Metrou

M1 – stația Piața Iancului, urmată de aproximativ șapte minute de mers pe jos.

Tramvai

Liniile 14, 21 și 27, stația Pache Protopopescu.

Cu mașina personală - unde parchezi

Există locuri de parcare cu plată pe stradă și parcarea Iancului, aflată la aproximativ 400 de metri.

Mai puteți încerca să găsiți loc pe străzile Agricultori, Mătăsari sau Sergent Gheorghe Costea.

Totuși, recomandarea mea este să lăsați mașina acasă și să veniți cu metroul, mai ales în weekend, când zona poate deveni aglomerată.

Program

Luni – Joi: 12:00 – 22:00

Vineri – Sâmbătă: 12:00 – 00:00

Duminică: 12:00 – 22:00

Rezervările se întind deja pe toată vara - Dacă vrei sa mergi, suna din timp

Interesul este foarte mare încă din primele zile de la deschidere.

Am aflat că rezervările se întind deja pe toată perioada verii, iar pentru anumite zile există zeci de persoane aflate pe lista de așteptare.

Dacă vreți să ajungeți aici într-un weekend, este bine să vă programați din timp.

Regulile casei - foarte importante pentru a proteja pisicile

Pentru protejarea pisicilor și pentru o experiență plăcută pentru toți vizitatorii, fiecare masă din cafenea va avea afișate regulile care trebuie respectate de clienți:

Nu hrăni pisicile - Au un meniu special ales pentru sănătatea lor. Chiar dacă par curioase, nu le oferi mâncare sau băuturi. Lasă pisica să vină la tine - Dacă o pisică vrea atenție, va veni singură. Nu o urmări și nu o forța să stea lângă tine. Nu lua pisica în brațe fără acordul ei - Unele adoră apropierea, altele preferă spațiul lor. Dacă nu pare confortabilă, nu o ridica. Nu trezi pisicile - Somnul este foarte important pentru ele. Dacă o pisică doarme, las-o să se odihnească. Mângâieri blânde, fără gesturi bruște - Mângâie pisica ușor, pe cap, gât sau spate. Evită coada, lăbuțele, mustățile și burtica. Vorbim încet și ne mișcăm calm - Pisicile se simt bine într-un spațiu liniștit. Evită țipetele, alergatul, bătutul în geamuri și zgomotele bruște. Fără jucării sau obiecte personale - Dacă vrei să te joci cu ele, întreabă personalul. Sunt folosite doar jucării sigure, pe care pisicile le cunosc. Respectă zonele lor de retragere - Dacă o pisică intră într-un culcuș, pe un raft sau într-un spațiu marcat ca privat, las-o în pace. Copiii trebuie supravegheați - Cei mici sunt bineveniți, însă trebuie ajutați să interacționeze calm și blând cu animalele. Atenție la uși - Nu lăsa ușile deschise și fii atent când intri sau ieși, pentru siguranța pisicilor. Spală-te sau dezinfectează-te pe mâini - Pentru igiena tuturor, este recomandată curățarea mâinilor înainte și după interacțiunea cu pisicile. Dacă pisica pleacă, îi respectăm alegerea - Atunci când o pisică decide să se retragă, nu încerca să o oprești sau să o chemi înapoi. Anunță personalul dacă observi ceva neobișnuit - Dacă o pisică pare speriată, obosită, se ascunde excesiv sau apare o situație neplăcută, informează imediat personalul.

Important!

Pentru siguranța și confortul animalelor, locația este monitorizată permanent cu camere de supraveghere, iar angajații sunt atenți în permanență la nevoile și starea de bine a pisicilor.

Cafeneaua nu primește câini, pisici, iepuri sau alte animale aduse de oaspeți. Maine Coon-ii își au teritoriul lor, iar orice prezență străină îi poate stresa.

Perimetrul cafenelei este securizat cu garduri foarte înalte, pe care pisicile nu le pot escalada, astfel că riscul ca ele să rătăcească prin împrejurimi este aproape inexistent. De asemenea, poarta are un sistem de siguranță cu uși duble, care permite vizitatorilor să se asigure că nicio felină nu s-a strecurat pe lângă ei la ieșire.

Concluzie

Maine Coon Cafe din București nu este doar un loc în care bei o cafea. Este o experiență pentru iubitorii de animale, pentru familii, pentru cei care vor să descopere rasa Maine Coon sau pur și simplu să petreacă două ore într-un spațiu liniștit, departe de agitația orașului.

Iar dacă aveți noroc, Brutus și celelalte „uriașe blânde” ale cafenelei vor veni singuri să vă salute.