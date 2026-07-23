Cămilele din Africa și puii lor mor din cauza căldurii extreme: Temperaturile record amenință „corăbiile deșertului”

6 minute de citit Publicat la 10:36 23 Iul 2026 Modificat la 10:36 23 Iul 2026

Cămilă dromader împreună cu puiul ei, în deșert. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Cămilele sunt cunoscute drept „corăbiile deșertului”, însă nici aceste animale extrem de rezistente nu mai sunt ferite de efectele temperaturilor tot mai ridicate din Africa.

Regiunea Afar din nord-estul Etiopiei este unul dintre cele mai fierbinți și mai aride locuri de pe Pământ, unde nomazii conduc adesea caravane de cămile care transportă sare prin deșert.

„Pot vedea cum cămilele mele suferă din cauza căldurii extreme”, a declarat pentru BBC Ali Umer, crescător de cămile din Semera, în regiunea Afar.

„Le apar bășici la picioare, ochii le lăcrimează, iar nisipul încins le arde pielea și le distruge părul atunci când stau culcate”, spune bărbatul de 40 de ani, care deține aproximativ 500 de cămile.

„Numai în ultima lună am pierdut opt pui de cămilă din cauza căldurii extreme. Aceasta a devenit mult mai intensă și mai greu de suportat.

„Chiar și vântul, care odinioară aducea aer răcoros, acum aduce căldură”, a spus el, adăugând că a observat aceste schimbări dramatice de temperatură în ultimii ani.

Efecte directe ale căldurii extreme asupra sănătății animalelor

Nu este singurul care remarcă acest fenomen: oamenii de știință, specialiștii în bunăstarea animalelor și numeroase studii menționează stresul, epuizarea, deshidratarea și creșterea incidenței bolilor drept efecte directe ale căldurii extreme.

Temperaturile ridicate afectează cămilele și indirect, provocând pierderi severe de apă, reducerea vegetației și diminuarea zonelor umbrite.

Africa de Nord și Cornul Africii găzduiesc aproximativ 80% din cea mai mare populație mondială de cămile dromader – cele cu o singură cocoașă.

De-a lungul anilor, fermierii și crescătorii de animale din aceste regiuni au început să se bazeze tot mai mult pe cămile datorită rezistenței lor la căldura intensă și la secetă.

Însă un studiu publicat în 2025, bazat pe percepțiile crescătorilor de cămile din sudul Etiopiei, arată că temperaturile ridicate și variabilitatea climatică au avut un impact negativ asupra sănătății turmelor de cămile.

„Respondenții au raportat că schimbările climatice și variabilitatea acestora au afectat sănătatea cămilelor, productivitatea și capacitatea lor de reproducere”, se arată în studiu.

În Somalia, mortalitatea cămilelor provocată de secetă reprezintă o criză răspândită

În Somalia vecină, situația pare și mai gravă. O cercetare publicată în luna iunie arată că mortalitatea cămilelor provocată de secetă reprezintă o criză răspândită, afectând aproape 46% dintre gospodăriile care cresc aceste animale.

Studiul a inclus aproape 6.000 de gospodării pastorale și a arătat că mortalitatea este concentrată în regiunile nordice, provincia Sool înregistrând o „rată uluitoare a mortalității de aproape 73%”.

Experții afirmă că principalul factor care provoacă seceta în regiune este căldura extremă, deși lipsa serviciilor veterinare și managementul deficitar al animalelor agravează situația.

O analiză realizată de specialiști în știința atmosferei a arătat că temperaturile ridicate au fost principala cauză a secetei din perioada 2021–2022. Căldura extremă determină evaporarea apei din sol și din sursele de apă, iar plantele eliberează mai multă apă în atmosferă sub formă de vapori.

Creștere semnificativă a cazurilor de hipertermie la cămile

Medicii veterinari spun că tratează tot mai multe cămile bolnave și observă o creștere a numărului de decese provocate de căldura extremă și de secetă.

„Observăm o creștere semnificativă a cazurilor de hipertermie la cămile, ceea ce le face susceptibile la multiple infecții”, a declarat pentru BBC Hassan Nuya Guyo, medic veterinar din comitatul Marsabit, în nord-estul Kenyei, la granița cu Etiopia.

„În ultimii doi ani am înregistrat o creștere de peste 15% a mortalității cămilelor în comitatul nostru din cauza căldurii extreme.”

Un alt studiu realizat în Cornul Africii arată că schimbările climatice și stresul termic determină creșterea incidenței bolilor la cămile și reducerea producției de lapte.

Creștere a mortalității cămilelor în timpul valurilor de căldură și în Africa de Nord

O situație similară se regăsește și în Africa de Nord. Un studiu publicat anul acesta în Algeria arată o creștere semnificativă a mortalității cămilelor în timpul valurilor de căldură din sezonul estival.

„Analiza seriilor de timp evidențiază modele sezoniere semnificative ale mortalității, subliniind necesitatea unor intervenții țintite în perioadele cu risc ridicat, precum lunile de vară, prin asigurarea strategică a apei, suplimentarea hranei și monitorizarea atentă a bolilor”, se arată în studiu.

Organizația Meteorologică Mondială (OMM) afirmă că episoadele de căldură extremă au devenit un fenomen obișnuit în mai multe țări din Africa de Nord, iar frecvența valurilor de căldură este în creștere continuă încă din 1981.

Potrivit organizației, mai multe state din regiune și din Orientul Mijlociu au înregistrat în 2024 temperaturi care au depășit 50°C.

Raportul „Starea climei în Africa 2025”, publicat de OMM, arată că Africa de Nord este subregiunea care s-a încălzit cel mai rapid dintre cele șase regiuni analizate, cu o creștere medie de 0,43°C pe deceniu în perioada 1991–2025.

„Și cămilele pot suferi de stres termic când temperaturile depășesc intervalul lor de confort”

Experții spun că, în mod normal, cămilele suportă fără probleme temperaturi de până la aproximativ 40°C, în principal datorită capacității lor de a-și varia temperatura corporală cu câteva grade pe parcursul zilei, pentru a face față căldurii din exterior.

Astfel, ele evită transpirația, iar, împreună cu urina foarte concentrată și fecalele uscate, reduc la minimum pierderile de apă. Totodată, blana lor groasă le protejează de radiația solară.

„Însă și cămilele pot suferi de stres termic atunci când temperaturile depășesc intervalul lor de confort”, a explicat dr. Mohammed Bengoumi, cercetător în cadrul Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), specializat în sănătatea cămilelor și activ în Africa de Nord.

„În multe zone ale Saharei, temperaturile de vară depășesc acum frecvent 50°C, ceea ce crește riscul unui stres termic sever, mai ales atunci când este însoțit de reducerea vegetației, lipsa apei și acces limitat la zone umbrite”, a declarat el pentru BBC.

Limita termică de la care starea de sănătate a cămilelor începe să aibă de suferit

Profesorul Abdelmadjid Chehma, de la Universitatea din Ghardaia, Algeria, care a desfășurat cercetări experimentale asupra cămilelor din deșertul Sahara, ajunge la concluzii similare.

„Studiile noastre arată că expunerea prelungită, zi și noapte, la temperaturi cuprinse între 41 și 45°C afectează direct celulele organismului”, a declarat el pentru BBC.

„Sistemul lor imunitar are de suferit deoarece asemenea temperaturi afectează globulele albe și alte tipuri de celule. Din cauza stresului, acestea nu mai reușesc să se repare și ajung să se autodistrugă.”

În cazul cămilelor, acest lucru înseamnă că, odată instalat stresul termic, metabolismul încetinește pentru a limita producerea internă de căldură, ceea ce duce la o reducere accentuată a consumului de hrană, letargie și oboseală generalizată.

În consecință, scade producția de lapte și apar tulburări de reproducere.

Efectele stresului termic asupra cămilelor: simptome

Profesorul Mohammed el Khasmi, specialist în hidrobiologie animală la Universitatea din Casablanca, Maroc, enumeră o serie lungă de efecte ale stresului termic pe care el și echipa sa le-au observat la cămile.

Printre acestea se numără pierderea în greutate, inflamațiile, afecțiunile musculare și osoase, dezechilibrele chimice cauzate de disfuncțiile renale și bolile infecțioase provocate de paraziți.

Experții spun că, deși căldura extremă este factorul principal, efectele ei devin mult mai grave atunci când se adaugă pierderea vegetației și a surselor de apă, lipsa zonelor umbrite și serviciile veterinare insuficiente.

Acesta este motivul pentru care mulți crescători din Etiopia și-au mutat cămilele din nordul țării, unde aceste animale trăiau în mod tradițional, către sud, unde apa și vegetația sunt relativ mai abundente.

„Și nu este vorba despre migrația sezonieră a păstorilor”, a declarat Daniel Gelan, profesor și cercetător în dezvoltarea comunităților pastorale la Vision University din Etiopia.

„Ei părăsesc definitiv nordul țării deoarece nu mai pot susține creșterea cămilelor acolo din cauza căldurii extreme și a secetei”, a spus el pentru BBC.

„Intensitatea fără precedent a valurilor actuale de căldură le amenință direct funcțiile vitale”

Cornul Africii abia își revenea după cea mai lungă și mai severă secetă înregistrată vreodată, desfășurată între 2020 și 2023, însă regiunea se confruntă acum cu un nou episod de condiții climatice extreme, potrivit organizației umanitare Oxfam.

Organizația a precizat că, în unele zone din Somalia, prețul apei a crescut cu peste 2.000% din cauza secetei.

Umer, crescătorul de animale din Afar, spune că se teme că o epidemie ar putea începe în orice moment să-i ucidă și cămilele adulte.

Îngrijorarea sa este pe deplin justificată, potrivit profesorului Chehma.

„Deși cămilele rămân ultima linie de apărare a păstorilor împotriva deșertului, intensitatea fără precedent a valurilor actuale de căldură le amenință direct funcțiile vitale, transformând acest animal, odinioară simbol al rezistenței, într-o victimă a schimbărilor climatice”, a concluzionat el.