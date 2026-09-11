Căţeluşa Zira, care lucrează pentru Poliţie, a împlinit 2 ani. Ea a primit un tort special de la colegii din Serviciul Criminalistic

Căţeluşa Zira, care lucrează pentru IPJ Dolj, a împlinit 2 ani. La 6 luni, ea a devenit partenerul canin al Theodorei, poliţistă în cadrul Serviciului Criminalistic. Cu ocazia aniversării, Zira a primit un tort special din biscuiţi de la colegi.
"La mulți ani, Zira! Să rămâi la fel de curajoasă, motivată și mereu pregătită pentru misiune!", i-au transmis colegii căţeluşei Zira, care, joi, a împlinit 2 ani.
"V-o amintiți? Cățelușa care, la doar șase luni, a devenit partenerul canin al Theodorei, colega noastră din cadrul Serviciului Criminalistic.
De atunci, cele două s-au pregătit împreună, iar astăzi Zira este antrenată pentru urmărirea și prinderea persoanelor care comit infracțiuni și căutarea persoanelor dispărute.
La mulți ani, Zira! Să rămâi la fel de curajoasă, motivată și mereu pregătită pentru misiune!", au transmis poliţiştii de la IPJ Dolj.