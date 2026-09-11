Antena 3 CNN Life Lumea animalelor Căţeluşa Zira, care lucrează pentru Poliţie, a împlinit 2 ani. Ea a primit un tort special de la colegii din Serviciul Criminalistic

Căţeluşa Zira, care lucrează pentru Poliţie, a împlinit 2 ani. Ea a primit un tort special de la colegii din Serviciul Criminalistic

M.P.
1 minut de citit Publicat la 14:44 11 Sep 2026 Modificat la 14:47 11 Sep 2026
Urmăreşte Antena 3 CNN pe Discover Adaugă Antena 3 CNN ca sursă preferată
zira3
Căţeluşa Zira, care lucrează pentru Poliţie, a împlinit 2 ani. Sursa foto: IPJ Dolj/Facebook

Căţeluşa Zira, care lucrează pentru IPJ Dolj, a împlinit 2 ani. La 6 luni, ea a devenit partenerul canin al Theodorei, poliţistă în cadrul Serviciului Criminalistic. Cu ocazia aniversării, Zira a primit un tort special din biscuiţi de la colegi.

"La mulți ani, Zira! Să rămâi la fel de curajoasă, motivată și mereu pregătită pentru misiune!", i-au transmis colegii căţeluşei Zira, care, joi, a împlinit 2 ani.

Căţeluşa Zira, care lucrează pentru Poliţie, a împlinit 2 ani. Ea a primit un tort special de la colegii din Serviciul Criminalistic 1101233
› Vezi galeria foto ‹

"V-o amintiți? Cățelușa care, la doar șase luni, a devenit partenerul canin al Theodorei, colega noastră din cadrul Serviciului Criminalistic. 

De atunci, cele două s-au pregătit împreună, iar astăzi Zira este antrenată pentru urmărirea și prinderea persoanelor care comit infracțiuni și căutarea persoanelor dispărute.

La mulți ani, Zira! Să rămâi la fel de curajoasă, motivată și mereu pregătită pentru misiune!", au transmis poliţiştii de la IPJ Dolj. 

×
Etichete: Poliția Română IPJ Dolj catelusa

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik
Antena Sport
Observator News
Longevity Magazine
Citește mai multe din Lumea animalelor
» Citește mai multe din Lumea animalelor

Parteneri

TOP articole

Parteneri

x close