Cea mai bizară plimbare prin ocean. Imagini rare cu pești-ventuză care ”fac surf” pe spatele balenelor cu cocoașă

1 minut de citit Publicat la 12:54 08 Noi 2025 Modificat la 12:54 08 Noi 2025

Imagini rare cu pești-ventuză care ”fac surf” pe spatele balenelor cu cocoașă. FOTO: Captură video Antena 3 CNN

Există moduri mai ușoare de a traversa un ocean, dar puține sunt la fel de spectaculoase ca plimbarea pe care o face remora, un pește-ventuză, care „călătorește” pe spatele balenelor cu cocoașă, scrie CNN.

Cercetători care urmăresc balenele de pe coasta Australiei au surprins imagini rare cu grupuri de pești-ventuză care se desprind dintr-o dată de gazda lor, chiar înainte ca balena să sară din apă. Apoi, când balena se scufundă din nou, peștii se lipesc la loc cu o precizie uimitoare.

Peștii-ventuză își petrec aproape toată viața atașați de balene sau alte mamifere marine mari, pe care le folosesc ca „nave de croazieră” uriașe, hrănindu-se și înmulțindu-se în timp ce traversează oceanele.

Cercetătorul Olaf Meynecke, de la Universitatea Griffith din Australia, a montat camere cu ventuze pe balenele cu cocoașă în timpul migrației lor anuale din Antarctica spre apele mai calde din statul Queensland.

„De fiecare dată când balena sărea din apă sau făcea mișcări rapide, peștii reacționau instantant. Știau exact când să se desprindă, pentru a nu fi aruncați, și reveneau pe același loc doar câteva secunde mai târziu,” a spus Meynecke.

Peștii-ventuză nu fac rău balenelor uriașe de 40 de tone. Se hrănesc cu pielea moartă și cu micii paraziți de pe corpul lor, iar specialiștii consideră că relația este una benefică pentru ambele părți. Totuși, filmările sugerează că balenele nu sunt întotdeauna încântate de prezența lor.

„Am observat balene care săreau repetat din apă fără un motiv clar. Nu comunicau cu alte balene, păreau doar că încearcă să scape de acești pești lipicioși,” a explicat cercetătorul. „După fiecare salt, păreau să verifice dacă au mai rămas mai puțini.”

Mii de balene cu cocoașă parcurg anual așa-numita „autostradă a balenelor” din Australia, migrând din apele reci ale Antarcticii spre coastele estice ale continentului și înapoi. Cât din cei peste 10.000 de kilometri sunt parcurși și de peștii-ventuză, care trăiesc doar aproximativ doi ani, rămâne un mister.