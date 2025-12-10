„Cel mai mare pianist pe care marea l-a cunoscut vreodată”. Un muzician a învățat o caracatiță să cânte la pian. A durat 6 luni

Oamenii de știință marini spun că Tako probabil nu știa că cântă la pian; era motivată de mâncare.Foto: colaj capturi Youtube/Mattias Krantz

Un suedez a reușit să învețe o caracatiță să cânte la pian. Mattias Krantz a documentat tot procesul pe Youtube, iar recitalul care a încununat eforturile lui a strâns peste 6 milioane de vizualizări. „Nu-mi vine să cred că stau aici,” a spus Krantz pentru The Washington Post, „și cânt cu o caracatiță.”

Takoyaki a ajuns acasă la Mattias Krantz în luna martie, după un zbor de cinci ore cu avionul, de la o pescărie portugheză.

„O să fii cel mai mare pianist pe care marea l-a cunoscut vreodată”, i-a spus atunci Krantz caracatiței.

Speranțele suedezului pentru mica ființă au fost mari de la început, nerealiste ar spune unii. În circa șase luni, Krantz își dorea ca Tako, așa cum a poreclit-o, să învețe să cânte la pian atât de bine încât să poată interpreta „Under the Sea” și tema din filmul „Jaws”.

Krantz, care de obicei face videoclipuri pe YouTube în care cântă la instrumente pe care le modifică, și-a dorit de mult să învețe un animal să cânte la pian. El a spus că caracatițele, ale căror opt tentacule pot acționa oarecum independent datorită neuronilor pe care îi au, au cel mai mare potențial.

Misiunea a fost una dificilă și a necesitat sute de ore de muncă, o răbdare enormă și mai ales creativitate din plin pentru a face caracatița să fie atrasă de pianul pe care Krantz i l-a pus în acvariu.

„Probabil a fost cel mai rău lucru pe care l-am făcut vreodată, și poate cel mai tare, dar și cel mai rău în același timp. Niciodată nu m-am împins atât de departe”, a spus muzicianul în vârstă de 28 de ani, pentru The Washington Post.

Pasul unu: câștigarea încrederii lui Tako

Prima dată când a pus creatura în acvariul său, Tako s-a ascuns după pietre și nu a mâncat crabii și midiile mici pe care Krantz le pescuise de pe coasta de sud a Suediei.

A doua zi însă s-a simțit mai în siguranță și a început să mănânce. În curând, Krantz i-a dat o sarcină simplă pentru a judeca dacă caracatița era pregătită pentru provocarea pianului: să ia un capac de plastic de pe un borcan cu crab și creveți. Tako a trecut testul după aproximativ trei zile.

Apoi Krantz a proiectat o tastă de pian pe computer, a tipărit-o 3D și a pus-o în acvariu. Când Tako a atins tasta a doua zi, Krantz i-a oferit un premiu. Dar Krantz dorea ca Tako să apese tasta pentru a produce un sunet, așa că a adăugat un levier alb pe care Tako și-a înfășurat tentaculele și l-a tras pentru a face sunetul (Tako a mai rupt tasta de pe suport de câteva ori și a ascuns-o sub pietre).

Pasul doi: să o facă pe Tako să înțeleagă că pianul emite sunete

Krantz i-a construit lui Tako un pian cu 15 clape, un proces pe care Tako părea să-l urmărească atent, apăsându-și corpul de sticlă. Dar când Krantz a pus pianul în acvariu, Tako s-a așezat pe el în loc să cânte. Așa că Krantz a încercat abordări diferite.

Mai întâi, a adăugat un difuzor subacvatic albastru care permitea lui Tako, a cărei specie are auz slab, să simtă vibrațiile când apăsa o tastă. Tako a început să apese note aleatorii, dar Krantz dorea ca Tako să apese anumite taste pentru a forma o melodie.

Krantz a adăugat simboluri pe tastele pe care dorea ca Tako să le apese: cercuri, cruce, dungi. Tako nu a reacționat al ele. Krantz a pus chiar poze cu un crab portocaliu pe taste. Caracatița s-a arătat interesată de poze, dar nu și de a cânta la taste.

Un singur lucru părea să-i capteze atenția lui Tako: mișcarea. Când o bulă se forma în acvariu, Tako o urmărea.

Așa că, folosind sârmă de pescuit, Krantz a mișcat levierul tastelor pe care dorea ca Tako să le apese. A funcționat, deși Tako și-a petrecut timp și „cântând” la sârme ca la harpă. Oamenii de știință marini spun că caracatițele sunt atrase de mișcare, deoarece ar putea semnala că o pradă este în apropierea lor.

După o săptămână, Tako a cântat două note consecutiv. După două săptămâni, a cântat două note simultan.Dar în săptămânile următoare, după aproximativ patru luni de antrenament, Tako s-a plafonat.

Mai mult, așa cum era de așteptat de la o caracatiță, Tako nu era concentrat pe învățarea instrumentului. Își înfășura tentaculele în jurul camerei GoPro din acvariu, stropea apă pe Krantz și, o dată, a evadat din acvariu și s-a ascuns într-un dulap. Krantz și-a pierdut speranța că Tako ar putea învăța să cânte.

Dar Tako privea pianul, care stătea lângă acvariu, toată ziua, părând să vrea să cânte la ora obișnuită de antrenament, la 18:00, a spus Krantz. Așa că el a experimentat o nouă strategie.

„Singurul lucru la care sunt cu adevărat bun este încăpățânarea extremă”, a spus Krantz.

Pasul trei: descoperirea strategiei câștigătoare

La începutul lui august, a pus un tub acrilic în acvariu și a introdus un crab, gustarea preferată a lui Tako, în partea de sus. Când Tako apăsa o tastă, Krantz cobora crabul mai aproape de fundul tubului. Krantz a numit dispozitivul său „ascensorul de crab”.

Când Tako a văzut crabii apropiindu-se după ce apăsa o notă, a devenit mai motivată să cânte. După câteva săptămâni, Krantz îi oferea crabii doar după ce apăsa șapte sau opt taste.

La mijlocul lui august, Krantz a început să cânte progresii de acorduri la chitara acustică și, simultan, mișca tastele pentru ca Tako să le cânte, pentru a interpreta împreună. Krantz îi dădea lui Tako recompense după fiecare recital.

Krantz nu a reușit să-l învețe pe Tako să apese constant tastele corecte la momentele potrivite. Uneori pianul suna bine; alteori, nu prea. Tako apăsa tastele la „Baby Shark”, chiar dacă nu era la tempo, a spus Krantz.

Caracatițele nu percep ritmul muzicii

Oamenii de știință marini spun că Tako probabil nu știa că cântă la pian; era motivată de mâncare.

Caracatițele sunt inteligente în felul lor: își schimbă culoarea în funcție de mediul înconjurător, construiesc adăposturi din pietre, folosesc arme improvizate, aruncă obiecte către ținte și eliberează nori de cerneală când sunt în pericol. Ceea ce nu fac însă...

„Caracatița nu percepe ritmul. Nu percepe tempo-ul. Vrea doar să facă pașii necesari pentru a obține crabii”, a spus Jenny Hofmeister.

Ea a spus că a învăța o caracatiță să cânte perfect la pian este aproape imposibil.

Dar, pe lângă muzică, Krantz spune că obținut și un alt beneficiu: un prieten. A păstrat-o pe Takoyaki, al cărei nume înseamnă „caracatiță la grătar”, ca animal de companie.

Caracatițele trăiesc de obicei un an sau doi, iar Krantz a spus că Tako, care are în jur de 14 luni în prezent, doarme acum majoritatea zilei. Dar asta nu a împiedicat-o să continue să exerseze abilitatea sa unică; caracatița cântă la pian cam o zi da, una nu. Recitalurile îl uimesc în continuare pe Krantz.

