Doi pui de tigru siberian s-au născut la Grădina Zoologică din Oradea. Vizitatorii sunt invitați să îi „adopte” simbolic

1 minut de citit Publicat la 20:14 18 Iun 2026 Modificat la 20:14 18 Iun 2026

Cei doi pui se hrănesc exclusiv cu lapte matern și își petrec zilele jucându-se / sursă foto: Facebook Zoo Oradea

Grădina Zoologică din Oradea a anunțat, joi, că are noi locatari deosebit de speciali, doi pui de tigru siberian, ajunși la vârsta de opt săptămâni, marcând încă o reușită importantă în eforturile de conservare a uneia dintre cele mai rare specii de feline din lume, potrivit Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Grădinii Zoo din Oradea, cei doi pui se hrănesc exclusiv cu lapte matern și își petrec zilele jucându-se și odihnindu-se alături de mama lor. Micuțele feline sunt atent monitorizate de medicul veterinar și de întreaga echipă a grădinii zoologice.

„Puii cântăresc 8,26 kg, respectiv 8,16 kg. Le-am administrat deja primul vaccin, iar la vârsta de trei luni vor primi și al doilea.

După aceea, vor putea fi scoși în țarc, procedură necesară pentru întărirea imunității”, a declarat medicul veterinar al Grădinii Zoologice Oradea, Alexandru Sârbu.

Până atunci, vizitatorii îi pot admira pe cei doi pui doar prin geamul de sticlă al spațiului special amenajat.

Părinții lor, Frida (11 ani) și Freddy (10 ani), au ajuns la Oradea în 2021, fiind aduși de la o grădină zoologică din Slovacia. Cei doi tigri siberieni, foarte îndrăgiți de public, se află la a treia reproducere reușită de la sosirea în oraș.

„Venirea pe lume a acestor doi pui reprezintă cea de-a treia reproducere reușită a cuplului Frida și Freddy, care sunt deja părinții altor patru pui născuți în anii precedenți.

Acest lucru confirmă calitatea condițiilor de viață și a îngrijirii de care beneficiază animalele de la Zoo Oradea”, a precizat administratorul Grădinii Zoologice Oradea, Florin Ienciu.

Noii și pufoșii rezidenți nu au primit încă un nume, iar iubitorii de animale sunt invitați să îi „adopte” simbolic și să le aleagă identitatea.

Pentru a marca momentul special, echipa Grădinii Zoologice Oradea a organizat o ședință foto și video profesionistă dedicată celor două feline, imaginile urmând să rămână o amintire prețioasă în arhiva de suflet a comunității orădene.

Primul material video cu micile feline poate fi vizualizat pe paginele oficiale de socializare ale ADP Oradea.