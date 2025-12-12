După Larry, a venit rândul lui Maximus. Și premierul belgian are un motan, aproape la fel de popular ca el pe Instagram

Motanul premierului belgian îşi face un nume, la fel ca Larry din Downing Street FOTO: Instagram/ maximustp16

Succesul imens al motanului din Downing Street pe reţelele sociale a inspirat iniţiative similare în Belgia, unde prim-ministrul Bart De Wever şi-a transformat propria felină într-un instrument de comunicare politică.

Asemenea celebrului motan de la reşedinţa premierului britanic, Maximus - adoptat de conservatorul flamand în această vară - este prezentat în mod regulat primind îmbrăţişări sau jucându-se cu un capăt de sfoară.

Însă, spre deosebire de Larry, pisica apolitică care s-a aflat deja în preajma a şase lideri britanici, motanul lui Bart De Wever oferă adesea şi un comentariu ironic şi nuanţat asupra evenimentelor din Belgia.

Prin intermediul unor bule de dialog scrise în flamandă, felina cu blană gri atinge o varietate de subiecte, inclusiv greve care vizează guvernul stăpânului său, implementarea serviciului militar voluntar pentru tineri şi negocierile bugetare dificile.

Maximus, descris drept "eminenţa cenuşie" a lui Bart De Wever, îl concurează deja pe stăpânul său în ceea ce priveşte numărul de urmăritori pe Instagram.

Contul său, lansat în iulie, este administrat de asistenta personală a premierului, potrivit apropiaţilor săi. Însă, liderul belgian, cunoscut pentru umorul său sec, se află de asemenea în spatele numeroaselor postări, care îi permit să abordeze anumite subiecte sensibile cu puţin mai multă lejeritate.

Prima sa reacţie la dejucarea unui complot în care era ţinta unui atac cu o dronă explozivă? A rezervat-o pentru contul companionului său felin. "Maximus, poţi să prinzi o dronă?", îşi întreabă conservatorul flamand pisica, tolănită pe o canapea albastră, în una dintre postările de la jumătatea lunii octombrie. "Nu, dar prind un pui de somn ca nimeni altcineva!", răspunde Maximus.

Liderul, care a venit la putere în februarie, apare şi în alte postări, plimbându-şi animalul de companie într-un cărucior sau dormind lângă acesta.

Care este rostul unui astfel de cont? "A se pune în scenă prin intermediul contului motanului său este o modalitate inteligentă de a face comunicare politică", a explicat politologul Dave Sinardet, profesor la Universitatea Liberă din Bruxelles. "Oferă politicienilor o imagine mai blândă, mai prietenoasă, având în vedere că mulţi oameni văd în principal latura lor raţională, chiar arogantă", a adăugat el.

De la venirea la putere, liderul conservatorilor flamanzi a suscitat o ostilitate deosebită din partea stângii francofone, care îl acuză că distruge o serie de câştiguri sociale. Manifestaţii sunt organizate aproape în fiecare lună împotriva guvernului său.

Utilizarea animalelor în comunicarea politică este o practică răspândită în special peste Atlantic, unde, timp de câteva decenii, toţi preşedinţii americani, cu excepţia lui Donald Trump, au apărut cu animale de companie la Casa Albă.

Larry, motanul de pe Downing Street, a devenit o adevărată atracţie şi una dintre cele mai faimoase feline din lume. Contul său @Number10cat de pe Twitter are peste 900.000 de abonaţi.

Totuşi, postările premierului belgian în care apare Maximus nu sunt pe placul tuturor celor din clasa politică. Un videoclip în care, în plină negociere bugetară dificilă, liderul politic se preface că interpretează la cimpoi "Amazing Grace" ţinându-l însă în braţe pe motanul său şi suflând în coada acestuia, a stârnit furia opoziţiei.