Într-un spital din Portugalia, pacienții pot fi vizitați de câinii și pisicile lor. Regulile sunt o premieră și ar putea deveni model

În premieră, un spital din Portugalia dă voie animalelor să își viteze stăpânii internați. FOTO Instagram

În nordul și centrul Europei, animalele nu au voie în spitale. La São João, unul dintre cele mai importante spitale publice din Portugalia, regulile sunt mai flexibile, dar sigure, și până acum nu a apărut nicio infecție. Din 9 iulie, este permis accesul animalelor de companie pe secții, la stăpânii lor, scrie Euronews.

Proiectul se numește "Pets and Company" și implică mai multe echipe ale spitalului: programul One Health, unitatea care se ocupă de prevenirea infecțiilor și serviciul de Umanizare. Scopul este ca pacienții internați mult timp să se simtă mai puțin singuri și mai puțin epuizați.

Ideea că animalele ne fac bine nu este nouă. În Regatul Unit și Germania, ele sunt folosite în tratamente psihiatrice și de recuperare încă din secolul al XIX-lea.

FOTO: Instagram saojoaopediatria

În Portugalia, câini dresați special pentru sprijin emoțional vin de câțiva ani în spitale, inclusiv la São João, împreună cu voluntari din diverse asociații.

Pe 30 mai 2023, o pacientă de 77 de ani, internată la Spitalul din Cascais după un accident vascular, a fost vizitată de propriul câine. Întâlnirea a avut loc afară, în curtea spitalului.

São João merge acum mai departe. Spitalul a creat de la zero un set complet de reguli prin care animalele pot intra chiar pe secții. Ele sunt tratate ca membri ai familiei pacientului, iar cei plecați de mult de acasă primesc astfel câteva momente de bucurie, în condiții sigure.

Ce spun regulile

Vizita este cerută de medicul sau asistenta care se ocupă de pacient. Nu oricine poate primi o astfel de vizită, fiecare caz este analizat separat, cântărind riscurile și beneficiile.

FOTO: Instagram saojoaopediatria

Echipa proiectului verifică apoi dacă pacientul are nevoie de vizită și dacă locul ales este potrivit din punct de vedere al igienei. Sunt întrebați și ceilalți pacienți din salon dacă sunt de acord cu prezența animalului.

După aprobare, familia trebuie să aducă un certificat de la veterinar. Acesta trebuie să arate că animalul este vaccinat, deparazitat și are un comportament potrivit pentru spital.

"Oricine, de la paznic până la medic sau asistent, poate opri vizita dacă vede că ceva nu respectă regulile", a explicat pentru Euronews Filipa Ceia, purtătoarea de cuvânt a programului One Health São João.

Dacă animalul este agitat din cauza zgomotului, devine agresiv sau este murdar, vizita se oprește imediat, avertizează Ceia, care este medic de boli infecțioase și medic veterinar.

Sunt acceptați câini, pisici și chiar animale mai exotice, dacă toate condițiile sunt îndeplinite. În spital, animalul trebuie să fie mereu însoțit de un adult.

Fiecare pacient poate primi o vizită de o jumătate de oră, o dată pe săptămână. Au prioritate bolnavii în fază terminală și cei internați pentru mult timp.

Spre surprinderea echipei, cei mai mulți care au cerut să-și vadă animalul au fost bărbați. Numărul de cazuri este încă mic, deci nu se pot trage concluzii sigure. "Poate că bărbații sunt mai vulnerabili când sunt bolnavi. Își dau seama ce contează cu adevărat și vor să aibă aproape lucrurile importante", spune Ceia.

Beneficii pentru pacient și pentru animal

Studiile arată că vizitele animalelor dresate îi ajută clar pe pacienți: tensiunea scade, iar nivelul hormonilor de stres și anxietate se reduce. Când vine chiar animalul pacientului, efectul este "și mai mare", spune Filipa Ceia.

FOTO: Instagram saojoaopediatria

Euronews a fost prezent la vizita Princesei, o cățelușă care venea a doua oară în două săptămâni să-și vadă stăpânul, pe António, internat de trei luni. Soția lui a adus-o în lesă până pe secție. Când s-au deschis ușile liftului, Princesa nu și-a mai putut stăpâni bucuria. Nici António.

Medicii încă nu au un diagnostic sigur, dar bănuiesc o boală rară a sângelui. Princesa a fost salvată de pe stradă și i-a fost dăruită acum cinci ani. Revederea cu ea îi face mult bine.

"Mă face să vreau să merg mai bine, să mă fac bine. Asta e bucuria", a spus el. Potrivit Filipei Ceia, aceste întâlniri aduc "zâmbete, colaborare la tratament și dorința de a pleca acasă". Ele fac bine și animalelor, și chiar personalului medical.

"Un risc foarte mic"

Proiectul a început la începutul lui iulie și, până acum, nu a fost înregistrată nicio infecție. Echipa vrea să revizuiască regulile mai târziu, pentru a corecta eventualele probleme. Totuși, cu măsurile actuale, un incident este "foarte puțin probabil", spune Ceia.

În nordul și centrul Europei, regulile de igienă sunt mai stricte. Prioritate au câinii de asistență. Când animalele pacienților sunt totuși acceptate, de obicei pentru cei aflați în îngrijiri paliative, întâlnirile au loc separat, în curți sau grădini lângă spital.

De exemplu, Spitalul Sint-Trudo din Belgia a deschis în iulie 2023 un pavilion separat, legat de clădirea principală, unde pacienții grav bolnavi sau internați mult timp își pot vedea animalele. Animalele intră din exterior, printr-o curte, și nu au voie în nicio situație să treacă prin interiorul spitalului.

São João a ales altă cale: în loc de clădiri separate, a creat reguli clare, bazate pe studii științifice, care păstrează siguranța fără să complice lucrurile.

"Ne temem prea mult că animalele ne pot îmbolnăvi, iar studiile nu confirmă această teamă", spune Filipa Ceia. De fapt, explică ea, "majoritatea bolilor se transmit mai ușor de la om la om decât de la animal la om". "Facem tot ce putem pentru siguranță, iar după externare pacienții vor locui oricum cu animalele lor. Așa că riscul este foarte mic. Trebuie să ne întrebăm dacă, de frica riscului, nu îi lipsim pe pacienți de un beneficiu real", adaugă ea.