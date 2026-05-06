Lazare este cel mai bătrân câine din lume. La 31 de ani, ar putea să doboare un record istoric

1 minut de citit Publicat la 11:45 06 Mai 2026 Modificat la 11:45 06 Mai 2026

Lazare este rasa Spanielul Pitic Continental şi, conform înregistrărilor oficiale, s-a născut pe 4 decembrie 1995.

În munții din Franţa, trăieşte un câine care ar putea schimba tot ceea ce știm despre durata de viață a câinilor. Se numeşte Lazare, a ajuns la 31 de ani şi ar putea astfel doborî recordul înregistrat de un ciobănesc australian care a murit în 1939 la vârsta de 29 de ani.

Numele său este Lazare, este rasa Spanielul Pitic Continental şi, conform înregistrărilor oficiale, s-a născut pe 4 decembrie 1995. Asta înseamnă că Lazar are acum peste 30 de ani, o vârstă aproape de neimaginat pentru specia sa, relatează TGCOM24.

Société Protectrice des Animaux (SPA), principala organizație franceză pentru protecția animalelor, a decis să contacteze Guinness World Records pentru a verifica ceea ce ar putea fi un nou capitol în istoria recordurilor.

Lazare are, însă, diverse probleme de sănătate: artrită, are pierderi parțiale de auz, vedere slabă și poartă cu el un detaliu care îl face imediat recognoscibil: limba, care îi iese mereu din gură.

Vârsta sa a fost verificată cu atenție. Microcipul indică clar data nașterii sale, care a fost confirmată ulterior prin Livre des Origines Français, registrul oficial al câinilor de rasă pură. „Am verificat de două ori. Nu există nicio îndoială. Lazare are 31 de ani”, a explicat pentru Telegraph Anne-Sophie Moyon, directoarea adăpostului Annecy Marlioz, unde câinele a trăit după moartea fostului său proprietar.

Înainte de Lazare, recordul îi aparținea lui Bluey, un ciobănesc australian care a murit în 1939 la vârsta de 29 de ani. Un record care a rămas intact până în ziua de azi și pe care acest mic supraviețuitor alpin l-ar putea doborî.

Ophélie Boudol, noua sa proprietară, l-a ales pe Lazare fără ezitare: „Nu sunt interesată de acest record. L-am adoptat pentru că iubesc animalele. Ne-am apropiat imediat. Nu-mi puteam imagina că își va sfârși viața într-un adăpost.”