Melcul vampir care se hărneşte cu sângele peștilor adormiți este candidatul Italiei pentru premiul „Molusca anului”

Melcul vampir se hrănește cu sângele diferitelor specii de pești. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilsutrativ)

Muzeul de Istorie Naturală din Frankfurt și Unitas Malacologica, societatea care reunește cercetători în moluște din întreaga lume, au organizat un concurs ştiinţific pentru a desemna „Molusca anului”. Melcul vampir mediteranean (Cumia intertexta), un gasteropod de dimensiuni mici, de nu mai mult de 3 centimetri lungime, este singura specie italiană și mediteraneană care aspiră să devină „Molusca Anului”. Concursul științific global a atras numeroși participanți, iar acum câștigătorul va fi ales de către public, care poate vota online pentru exemplarul său preferat.

Caracteristicile melcului vampir mediteranean

Melcul vampir are o strategie de hrănire cu siguranță neobișnuită pentru un gastropod: se hrănește cu sângele diferitelor specii de pești, de care se apropie noaptea în timp ce aceștia se odihnesc pe fundul mării. Simțul său olfactiv extrem de dezvoltat îi permite melcului vampir să-și localizeze cu precizie gazda, relatează Corriere della Sera.

Când se apropie de pește, Cumia folosește o trompă flexibilă (de 10 ori mai lungă decât cochilia sa), prevăzută cu denticule minuscule, pentru a se agăța de pielea prăzii și, simultan, pentru a crea o mică fisură prin care trage sângele. Odată sătul, își retrage trompa și se ascunde din nou, lăsând peștele amețit, dar viu, până la următoarea hrănire.

Unde trăieşte specia de melc vampir

Specia a fost nominalizată pentru recunoaștere globală de către o echipă de cercetători condusă de Maria Vittoria Modica , zoolog la Departamentul de Biologie și Evoluția Organismelor Marine de la Stația Zoologică Anton Dohrn , Institutul Național de Biologie Marină, Ecologie și Biotehnologie din Napoli, care studiază această specie de ceva timp. Echipa, condusă de Marco Oliverio (Universitatea Sapienza din Roma), Giulia Furfaro și Michele Solca (Universitatea din Salento), a găsit mai multe exemplare de Cumia intertexta în apele de coastă ale orașului Porto Cesareo, în Puglia.

Este singurul reprezentant mediteranean al familiei Colubrariidae, care include în jur de o sută de specii, majoritatea hematofage, adică cele care sug sângele peștilor. Acești melci trăiesc în principal în ape puțin adânci din zona tropicală și subtropicală , ascunzându-se sub pietre sau în crăpăturile stâncilor și recifelor de corali în timpul zilei și devenind activi noaptea. Victimele lor preferate par a fi peștii papagal, datorită obiceiului lor de a se refugia în același loc în fiecare noapte. Deși rar, vampirismul a evoluat independent de mai multe ori la gastropode, speciile care sug sânge fiind întâlnite și în familiile Cancellariidae și Marginellidae.

Toate aceste familii aparțin aceluiași grup, neogastropodele, caracterizate printr-un stil de viață prădător în care prada este adesea paralizată de producerea de toxine, la fel ca în cazul speciilor mai cunoscute din genul Conus, care sunt capabile să injecteze un venin neurotoxic prin lansarea de săgeți ascuțite. Numeroase toxine au fost identificate și în *Cumia intertexta* : proteine ​​cu acțiune citolitică, adică sunt capabile să spargă membranele celulare și să faciliteze accesul la vasele de sânge, enzime care cresc tensiunea arterială a peștelui și, prin urmare, „fluxul” de sânge și viteza cu care acesta este ingerat, neurotoxine care anesteziază peștele în timpul hrănirii și o serie de peptide anticoagulante și antiplachetare care mențin sângele fluid.

Cercetătorii studiază aceste specii pentru noi medicamente

Mai multe dintre aceste molecule bioactive ar putea fi utilizate pentru dezvoltarea de noi medicamente și sunt studiate în prezent în colaborare cu medici și farmacologi. Cunoașterea organizării genomului acestei specii este esențială pentru avansarea cercetării, deoarece poate oferi informații fundamentale despre variabilitatea genetică care stă la baza producerii de compuși bioactivi, făcând din Cumia intertexta o specie model pentru veninica, disciplina care studiază veninurile și sistemele de venin în natură.

Aceasta este o arie de cercetare foarte promițătoare pentru descoperirea de compuși bioactivi potențial aplicabili oamenilor (bioprospectare). Aceasta valorifică milioane de ani de optimizare prin selecție naturală , care a permis organismelor veninoase să producă compuși bioactivi extrem de puternici și specifici pentru țintele lor moleculare.

Mai mult, peștii au mecanisme de coagulare extrem de eficiente pentru a compensa riscul crescut de sângerare în mediile acvatice, ceea ce face ca cercetarea asupra peștilor marini sugători de sânge să fie deosebit de interesantă.