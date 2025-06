Momentul în care un elefant intră într-un magazin, mănâncă nişte dulciuri şi pleacă: "Cred că venise după nişte gustări"

"Cred că venise doar după niște gustări", a spus proprietara magazinului. Foto: Captură X

Un elefant i-a luat prin surprindere luni pe proprietarii unui magazin din Thailanda, după ce a intrat în magazin şi a început să mănânce dulciuri, fără ca cineva să fie rănit. Mamiferul a fost surprins de camerele de supraveghere, iar proprietarul magazinului este de părere că "venise doar după nişte gustări", scrie CNN.

"Ziua nu mergea prea bine din punct de vedere al vânzărilor. În jurul orei 14:00, elefantul s-a apropiat pur și simplu. Am ieșit și am încercat să-l îndepărtez. I-am spus să nu vină mai aproape. I-am zis: «Pleacă, du-te», dar nu m-a ascultat. Parcă venise cu un scop clar", a relatat Khamploi Kakaew, proprietara magazinului.

Magazinul se află în provincia Nakhon Ratchasima, în nord-estul Thailandei, nu departe de Parcul Național Khao Yai, o zonă unde elefanții sunt adesea văzuți în apropiere.

? In Thailand, an elephant walked into a shop, raided the cracker shelves, and casually moved on



The incident took place in Pak Chong province, western Thailand. Authorities say this isn’t the first time the elephant, named Plai Biang Lek, has pulled off such a heist.



?… pic.twitter.com/kWNPR4Q12x — NEXTA (@nexta_tv) June 3, 2025

"Îl vedem frecvent trecând pe lângă noi, îl privim din casă. Însă nu a mai intrat niciodată în magazin și nu a făcut rău nimănui", a spus Khamploi.

Elefantul, un mascul de 27 de ani pe nume Plai Biang Lek, este cunoscut în zonă. Potrivit lui Khamploi, elefantul a stat în magazin aproximativ 10 minute, timp în care a căutat și a mâncat diverse alimente. Deși în mod normal elefanții sălbatici preferă bananele, bambusul și ierburile, Biang Lek s-a îndreptat direct către rafturile cu dulciuri.

The "This is Khao Yai" (Tee Nee Khao Yai) Facebook page shared a video of a wild elephant, locally known as "Plai Biang Lek", that lives near Khao Yai National Park, wandering into a convenience store in search of food.



The elephant usually just walks past without stopping — but… pic.twitter.com/KhtFLllK2O — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) June 2, 2025

"S-a dus direct la tejgheaua cu dulciuri de lângă congelator. Și-a folosit trompa ca să împingă congelatorul puțin, astfel încât să poată intra. A ales gustările, le-a scos cu trompa și le-a mâncat. Aproximativ 10 pungi de dulciuri, fiecare costând 35 de baht (n.r. - aproximativ 1 dolar). A mai mâncat și banane uscate și gustări cu alune. Un alt elefant a rămas în fața magazinului, probabil așteptându-l", a povestit Khamploi.

Autorităţile parcului au fost alertate și, după mai multe încercări, au reușit să-l ghideze pe elefant înapoi spre pădure.

A hungry elephant caused havoc in a grocery store in Thailand when he strolled in from a nearby park and helped himself to the produce on the shelves on Monday.



It calmly chomped down about nine bags of sweet rice crackers, a sandwich, and bananas, the store owner said. pic.twitter.com/lIr9NCAP1n — Eugene (@BreakingNews4X) June 4, 2025

"Apare des prin zonă, dar nu e agresiv. Cred că venise doar după niște gustări", a adăugat proprietara.

Ca urmare a incidentului, un grup local pentru protecția faunei a trecut pe la magazin și i-a oferit lui Khamploi 800 de baht drept compensație pentru produsele consumate de elefant.

"Au spus că «sponsorizează gustările elefantului» – a fost destul de amuzant", a adăugat ea.

Populația în scădere

Elefantul, considerat animal național în Thailanda, se confruntă cu un declin accentuat al populației sălbatice în ultimele decenii, din cauza turismului, defrișărilor, braconajului și extinderii zonelor locuite de oameni în habitatul lor.

Experții estimează că populația de elefanți sălbatici din Thailanda s-a redus la 3.000–4.000, de la peste 100.000 la începutul secolului XX.

Un grup de voluntari din Khao Yai lucrează pentru a ține elefanții departe de așezările umane.

"Comportamentul elefanților s-a schimbat – nu mai caută hrană doar în livezi sau pe terenurile agricole, ci vin tot mai des în apropierea caselor", a explicat Thanongsak Changin, un localnic de 44 de ani și voluntar în cadrul grupului.

Potrivit lui, Biang Lek a mai "vizitat" și alte locuri înainte de incidentul din magazin, rănindu-și chiar și trompa într-un incident în care a spart un dulap de sticlă într-o locuință.

"Acum locuiește practic într-un sat, ceea ce e neobișnuit pentru un elefant sălbatic. E ca și cum nu mai vrea să se întoarcă la munte. E mai comod să stea printre oameni", a spus el.

Thanongsak a avertizat că întâlnirile dintre oameni și elefanți sunt frecvente și uneori pot deveni periculoase, existând cazuri în care elefanții au avariat mașini.

Parcul Național Khao Yai adăpostește între 140 și 200 de elefanți asiatici sălbatici, iar grupul de voluntari din care face parte Thanongsak încearcă să asigure coexistența pașnică între oameni și animale.