O fabrică Ford a „recrutat” un uliu ca să scape de porumbei. El Charro lucrează 2-3 ore pe zi și a ajuns deja „angajatul lunii”

1 minut de citit Publicat la 13:26 06 Oct 2026 Modificat la 13:26 06 Oct 2026

El Charro, uliul angajat la o fabrică Ford ca să sperie porumbeii. Sursa foto: Ford

„Angajatul lunii” de la o fabrică Ford lucrează în ture scurte, mănâncă înainte să înceapă serviciul și are aripi. Îl cheamă El Charro și este un uliu care sperie porumbeii deranjanți.

La fabrica de asamblare a Ford din Hermosillo, Mexic, unde sunt produse anual peste 300.000 de camionete și SUV-uri, porumbeii deveniseră o problemă costisitoare, relatează Wall Street Journal.

Aceștia își făceau nevoile pe vehiculele proaspăt vopsite, intrau în echipamente și chiar așteptau ca ușile să se deschidă pentru a putea zbura în interior.

Ford a încercat să difuzeze înregistrări cu păsări mai mari și chiar a atârnat replici ale unor „ochi de prădător”. Dar porumbeii nu s-au lăsat păcăliți.

Așa că managerii au angajat un specialist în șoimărit. Primul uliu, Chalino, a zburat împreună cu un alt uliu și nu s-a mai întors niciodată. Înlocuitorul său, El Charro, a sosit în iulie 2025.

El patrulează timp de două-trei ore pe zi, alungând porumbeii și ajutând angajații să localizeze cuiburile. Ford spune că a efectuat peste 300 de zboruri și a redus cu aproximativ 80% semnele activității păsărilor în zonele monitorizate.

Nu există o dată la care misiunea lui El Charro să se încheie. După cum a spus un manager al fabricii: „El Charro trebuie să patruleze aici în fiecare zi.”