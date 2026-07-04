O "fosilă vie" este amenințată cu dispariția din cauza cererii pentru înotătoarele sale: Sunt ingrediente într-un preparat de lux

Peștii-chitară trăiesc în ape puțin adânci, cresc lent și au puțini pui. Sursa colaj foto: Getty Images

Peștele-chitară, considerat o adevărată fosilă vie, este amenințat cu dispariția din cauza cererii pentru înotătoarele sale. Acestea ajung să fie vândute cu sute de dolari pe piețele din Asia, unde sunt folosite la prepararea unei supe de lux, iar acest comerț alimentează declinul rapid al speciei, împingând-o spre dispariție. Planul inedit al unui cercetător îi dă o nouă șansă acestei creaturi marine – el îi transformă pe pescari în protectori ai speciei.

În apele agitate din vestul Ghanei, un pescar scoate din plasă o creatură cu un aspect neobișnuit – jumătate rechin, jumătate pisică de mare. Este vorba despre un pește-chitară (guitarfish), o adevărată "fosilă vie" – strămoşii acestei creaturi marine înotau în oceanele din perioada Jurasicului,, pe vremea dinozaurilor, relatează CNN.

În zilele noastre, această specie se numără printre cele mai amenințate din oceane, întrucât înotătoarele sale sunt vândute cu sute de dolari pe piețele din Asia, unde sunt folosite la prepararea unei supe considerate un produs de lux. Acest comerț împinge specia spre dispariție.

Potrivit sursei citate, un pescar a măsurat dimensiunile unui exemplar, a notat locul în care l-a prins și l-a eliberat înapoi în mare, nevătămat.

În spatele acestui gest se află un deceniu de muncă al biologului marin dr. Issah Seidu, ale cărui cercetări au contribuit în mare măsură la cunoștințele pe care Ghana le are despre rechini și pisici de mare.

"Aceste specii dispar în tăcere, fără ca cineva să știe de existența lor", a declarat Issah Seidu pentru CNN, explicând că toate cele patru specii de pește-chitară întâlnite în Republica Ghana sunt în pericol critic de dispariție.

În prezent, profesor universitar și fondator al organizației non-profit AquaLife Conservancy, Seidu și echipa sa desfășoară campanii de conștientizare în comunitățile de pescari și au reușit să transforme sute de pescari în protectori ai speciilor pe care odinioară le capturau. Pentru această activitate, cercetătorul a fost recompensat recent cu Whitley Award, un prestigios premiu internațional acordat celor care se remarcă în conservarea naturii la nivel local.

Peștii-chitară nu sunt rechini, ci fac parte dintr-un grup numit "raze rinocer" (rhino rays), care include 68 de specii la nivel global, dintre care aproape trei sferturi sunt amenințate cu dispariția.

Jurnaliştii de la CNN au mai scris că peștii-chitară sunt extrem de vulnerabili la pescuitul excesiv, pentru că trăiesc în ape puțin adânci, cresc lent și au puțini pui. Fiind prădători de nivel mediu, explică Issah Seidu, ei mențin echilibrul lanțului trofic – controlează speciile aflate sub ei și, în același timp, sunt hrană pentru rechinii mari. Dacă dispar, întregul ecosistem este afectat, de la peștii mici consumați de oameni până la sănătatea oceanului în ansamblu.