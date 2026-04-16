O pisică uriașă doarme în aeroportul din Hong Kong. Are 8 metri lungime, își mișcă coada și toarce, iar călătorii sunt cuceriți de ea

1 minut de citit Publicat la 12:49 16 Apr 2026 Modificat la 12:49 16 Apr 2026

O pisică gigantică doarme în aeroportul din Hong Kong

Pasagerii din Aeroportul Internațional Hong Kong sunt întâmpinați într-un mod cu totul neobișnuit și foarte plăcut pentru ei. În zona de sosiri a Terminalului 1, o pisică uriașă doarme pe podea.

Are opt metri lungime și trei metri înălțime, iar oamenii au început imediat să o numească „Catzilla”, o referință amuzantă la Godzilla.

Evident, simpatica pisică roșcată nu este reală, dar reacționează la mediul înconjurător. Dar, datorită tehnologiei, își mișcă urechile și coada și scoate un sunet liniștitor de tors.

Instalația, care va rămâne amplasată în aeroport până pe 2 mai 2026, se bazează pe interactivitate inspirată de animalele de companie virtuale. Oamenii pot hrăni virtual pisica sau se pot juca cu ea prin intermediul unui ecran special.

Animalul uriaș este amplasat în zona publică a terminalului și se pot bucura de el chiar și cei care nu zboară.