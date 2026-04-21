O pisicuță a căzut într-o găleată plină cu adeziv industrial. A durat 4 ore ca să fie salvată, iar soluția găsită este una neașteptată

Un pui de pisică a fost salvat după ce a căzut într-o găleată cu adeziv industrial FOTO: Instagram/ humanesocietyofnorthtexas

Un pui de pisică s-a trezit într-o situație dificilă, la un pas de a-și pierde viața, după ce a căzut într-o găleată plină cu adeziv industrial. După ce a fost găsit, a urmat o cursă contracronometru pentru salvarea lui.

Pe 31 martie, o persoană a dus pisicuța de 6 săptămâni la Humane Society of North Texas (HSNT), după ce a găsit-o blocată într-o găleată cu adeziv industrial. Când pisoiul, numit ulterior Elmer, a ajuns acolo, era acoperit din cap până în coadă cu lipici gros și vâscos, ceea ce îl împiedica să mănânce, să bea sau să se îngrijească.

› Vezi galeria foto ‹

„Era inert, sever deshidratat și în stare critică atunci când a ajuns. Echipa noastră a recunoscut imediat urgența situației și a început îngrijirile salvatoare în momentul în care a trecut pragul ușii noastre”, a declarat pentru People Cassie Davidson, director de marketing și comunicare al HSNT.

Iubitorul de animale panicat care l-a adus pe Elmer nu avea nicio idee cum ajunsese pisica prinsă în adeziv. HSNT crede că micuțul a căzut accidental în găleata cu lipici și nu a mai putut ieși. Indiferent de cauză, era clar că Elmer avea nevoie urgentă de ajutor.

„Lipiciul începuse deja să se întărească în jurul gurii, ochilor, urechilor și altor zone sensibile ale corpului său. Era inert și sever deshidratat”, spune Davidson despre starea lui Elmer la sosirea la HSNT.

Înainte ca lipiciul să se întărească complet și să-i restricționeze periculos respirația și mișcarea, personalul HSNT a început să caute o metodă sigură și rapidă de a îndepărta adezivul.

„La început am încercat mai multe uleiuri și metode de curățare, inclusiv ulei de măsline și detergent de vase, dar nu au fost eficiente. În cele din urmă, uleiul de rapiță s-a dovedit a fi cea mai sigură și eficientă opțiune”, a spus Davidson despre soluția ieftină pentru această problemă serioasă.

Îndepărtarea adezivului nu a fost la fel de simplă ca turnarea uleiului peste Elmer. Adăpostul din Texas a folosit aproape 8 litri de ulei pentru a elimina tot lipiciul. Pentru ca uleiul să fie eficient, membrii echipei HSNT l-au „masat continuu” în adeziv timp de peste patru ore. Metoda le-a permis salvatorilor să îndepărteze încet și cu grijă lipiciul fără a răni pisoiul.

„A fost un proces care a necesitat multă muncă, răbdare, lucru în echipă și monitorizare constantă pentru a-l menține pe Elmer stabil și cât mai confortabil posibil”, explică Davidson, adăugând că fără acest efort, Elmer „aproape sigur nu ar fi supraviețuit”.

Ea menționează că pisoiul „a stat calm și cooperant în timp ce echipa noastră a lucrat asupra lui ore întregi”. După ce a scăpat de lipici, Elmer nu a devenit reticent la atingere.

„Acum că se simte mai bine, pare să creadă că tratamentele de tip spa fac parte din rutina lui obișnuită și a devenit destul de insistent în a primi mângâieri și atenție”, spune Davidson.

Recuperarea pisoiului „remarcabil de blând” progresează bine. După câteva zile la HSNT, el a fost mutat într-un cămin temporar pentru a continua tratamentele cu ulei de rapiță „pe zonele care deveniseră iritate în urma procesului de îndepărtare a adezivului”. Elmer se află în prezent din nou la HSNT pentru teste și tratament suplimentar, însă cea mai dificilă parte a recuperării pare să fi trecut.

„Elmer nu este încă pregătit pentru adopție”, spune Davidson. „Va rămâne în grija echipei noastre medicale încă o perioadă, până când vom primi toate rezultatele analizelor și ne vom asigura că este complet sănătos și pregătit pentru următorul capitol. Odată ce va fi declarat apt din punct de vedere medical, va fi cu siguranță disponibil pentru adopție”.