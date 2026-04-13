Pastila care va încetini îmbătrânirea la câini ar putea fi disponibilă pe piaţă de anul acesta

Știința este pe cale să inventeze o pastilă zilnică care poate încetini îmbătrânirea biologică a câinilor de talie medie şi mare. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

O pastilă cu aromă de vită, care ar putea încetini procesul de îmbătrânire al câinilor, ar putea ajunge pe piață până la sfârșitul acestui an. Încă în faza de testare, compania americană Loyal este încrezătoare că va primi aprobarea FDA (n.red. agenția federală a SUA responsabilă cu protejarea sănătății publice prin reglementarea și supravegherea alimentelor, medicamentelor (umane și veterinare), suplimentelor, cosmeticelor, dispozitivelor medicale și a produselor din tutun).

Știința este pe cale să găsească o soluţie pentru a prelungi viața câinilor, este vorba despre o pastilă zilnică care poate încetini îmbătrânirea biologică. Se numește LOY-002, are aromă de vită și este destinată câinilor cu vârsta de cel puțin 10 ani și o greutate mai mare de 6,3 kg, relatează Il Messaggero.

Medicamentul ar putea deveni primul aprobat de FDA (Food and Drug Administration) cu scopul explicit de a prelungi viața celui mai bun prieten al omului, conform testelor inițiale efectuate de compania de biotehnologie Loyal, cu sediul în San Francisco. Această pilulă ar oferi medicilor veterinari o abordare diferită, concentrându-se nu pe o singură patologie, ci pe starea generală de sănătate a pacientului.

Tratamentul ar putea fi deosebit de benefic pentru câinii de rasă medie și mare, acționând asupra hormonului IGF-1, care este implicat în metabolism. Dacă în cazul puilor favorizează creşterea, nivelurile ridicate la vârsta adultă sunt asociate cu o îmbătrânire mai rapidă. Pilula ar putea prelungi nu numai durata de viață, ci și numărul de ani trăiți în stare bună de sănătate.

Conform Good.is, LOY-002 a trecut deja de două dintre cele trei faze majore de reglementare impuse de Centrul pentru Medicină Veterinară al FDA din SUA. Dacă va primi aprobarea finală, medicamentul ar putea ajunge pe piață până la sfârșitul anului 2026.

Piața globală a îngrijirii animalelor de companie a ajuns la 261 de miliarde de dolari anul trecut. În acest context, investitorul Anish Moonka a scris pe platforma X că pilula, capabilă să ofere animalelor de companie un an în plus de viață, ar putea „deveni cu ușurință unul dintre cele mai bine vândute medicamente veterinare din lume”, adăugând că „ar fi primul medicament autorizat vreodată de FDA pentru a încetini îmbătrânirea la orice specie, umană sau animală”.

Good.is a relatat și un comentariu al fondatoarei și CEO-ului Loyal, Celine Halioua: „De la înființarea Loyal, acum șase ani, obiectivul meu a fost întotdeauna să obțin aprobarea FDA pentru primul medicament care prelungește viața. Această aprobare de siguranță ne aduce mult mai aproape de atingerea acestui obiectiv. Suntem pe drumul cel bun pentru a lansa pe piață primele medicamente pentru longevitate pentru câini.”

Încă în faza experimentală, pilula nu ar trebui considerată o alternativă la practicile tradiţionale pentru bunăstarea câinilor mai în vârstă, cum ar fi controalele veterinare regulate, activitatea fizică și o dietă echilibrată.

Cu toate acestea, ar putea reprezenta un punct de cotitură în medicina veterinară, mutând accentul de la tratamentul bolilor legate de vârstă la o gestionare mai amplă a îmbătrânirii ca proces biologic.