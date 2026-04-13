„Războiul civil” al cimpanzeilor din Kibale, în Uganda. „Înainte se țineau de mână. Acum încercau să se omoare între ei”

După disputa din 2015, experții au observat o perioadă de șase săptămâni în care cele două grupuri de cimpanzei au avut contacte mai agresive. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

În Parcul Național Kibale, din Uganda, Africa, cea mai mare comunitate de cimpanzei s-a împărțit în două grupuri. Un studiu publicat în revista Science a dezvăluit originile conflictului, iar ciocnirea violentă și prelungită între cimpanzei a fost comparată de cercetători cu „un război civil”.

Fenomenul a fost observat în Parcul Național Kibale din Uganda, unde timp de ani de zile două grupuri de cimpanzei din Ngogo (n.red. o zonă din Parcul Național Kibale) au trăit în armonie ca o singură comunitate. În 2015, conform unui studiu publicat în Science, o ruptură internă a dus la divizarea în două subgrupuri distincte (cunoscute de cercetători drept „Vest” și „Central”), declanșând un conflict sângeros care a dus la 24 de atacuri deliberate din 2018, dintre care 17 au vizat pui de cimpanzei din grupul Central, care au fost luați de lângă mamele lor. Cercetătorii cred că numărul real al morților este mai mare.

„Aceștia erau cimpanzei care se țineau de mână. Acum încercau să se omoare între ei”, a spus Aaron Sandel , antropolog la Universitatea din Texas și autor principal al studiului, care a remarcat că aceste animale sunt „foarte teritoriale” și au „interacțiuni ostile cu indivizi din alte grupuri”, chiar ucigând foști membri ai propriilor lor grupuri, relatează Corriere della Sera.

Cimpanzeii sunt oarecum „melodramatici”, a explicat acesta, menționând că după certuri, există de obicei „țipete și urmăriri”, iar apoi, mai târziu, reiau să se îngrijească reciproc și să coopereze. Cu toate acestea, după disputa din 2015, experții au observat o perioadă de șase săptămâni în care cele două grupuri s-au evitat reciproc și, atunci când a avut loc un contact, au fost „mai agresive”.

Conflictul, care seamănă și cu cel dintre oameni, poate fi cauzat de diverși factori, cum ar fi dimensiunea grupului, competiția pentru resurse și competiția dintre masculi pentru reproducere. Potrivit cercetătorilor, în acest caz, trebuie luate în considerare și trei evenimente declanșatoare: moartea a cinci masculi adulți și a unei femele în 2014, din cauze necunoscute, care ar fi putut modifica rețelele sociale și slăbi legăturile dintre subgrupuri, apoi o schimbare a masculului alfa în 2015, care a coincis cu prima perioadă de separare dintre grupurile vestice și centrale și, nu în ultimul rând, moartea a 25 de cimpanzei, inclusiv patru masculi adulți și zece femele adulte, din cauza unei epidemii respiratorii în 2017, cu un an înainte de separarea definitivă.

Scindările permanente sunt foarte rare la cimpanzei, în condiţiile în care dovezile genetice sugerează că acestea apar aproximativ o dată la 500 de ani. Spre deosebire de faimosul Război Gombe din Tanzania, care a durat patru ani și a fost descris de Jane Goodall în anii 1970, cazul din Ngogo nu este legat de aprovizionare.

După ce a fost martoră la patru ani de ucideri deliberate ale masculilor opuși, urmate de momente de celebrare triumfală colectivă între cele două facțiuni rivale ale aceluiași grup, cercetătoarea a fost profund impresionată de ceea ce a numit „o latură întunecată” în comportamentul cimpanzeilor, considerați până atunci creaturi pașnice.