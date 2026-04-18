"Rezistență la condiții de mediu extreme". Reginele albinelor supraviețuiesc iernii respirând sub apă

Bondarul este primul polenizator care se trezește din hibernare, astfel încât acesta este primul care începe polenizarea în culturi. Sursa foto: Getty Images

Reginele albinelor pot respira sub apă, ceea ce le permite să supraviețuiască în perioada iernii iarnă, atunci când topirea zăpezii le inundă vizuinele, a relatat Euronews. Potrivit unor unor noi cercetări, reginele de bondari pot supraviețui sub apă cel puțin o săptămână.

Această performanță remarcabilă are loc iarna, când insectele sunt îngropate sub pământ și au intrat într-o stare asemănătoare hibernării, cunoscută sub numele de "diapauză", conform sursei citate.

În această perioadă de șase până la nouă luni, reginele sunt vulnerabile la condițiile de inundare, deoarece ploaia și zăpada topită le inundă vizuinele puțin adânci.

Oamenii de știință au descoperit că reginele reușesc să supraviețuiască până în primăvară respirând sub apă, fiind singurele membre ale coloniei care fac acest lucru.

Descoperirea provine dintr-un nou studiu publicat în revista Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. Investigația a fost declanșată de o descoperire întâmplătoare anterioară a cercetătoarei Sabrina Rondeau, coautoare a noului studiu.

Jurnaliştii de la Euronews au mai scris că, în timpul unui experiment care analiza modul în care pesticidele afectează bondarii, Sabrina Rondeau a plasat regine aflate în diapauză în tuburi umplute cu pământ, într-un frigider. Într-o zi, a constatat că apa provenită din condens umpluse unele dintre tuburi, lăsând patru regine complet scufundate. Spre surprinderea ei, albinele erau încă în viață.

Cercetătoarea Sabrina Rondeau și-a confirmat apoi descoperirea într-un studiu din 2024, care a arătat că reginele bondarilor pot supraviețui sub apă timp de o săptămână.

De ce reginele albinelor nu se îneacă în solul inundat

Noul studiu a dorit să aprofundeze modul în care reginele aveau această abilitate neobișnuită. Pentru a investiga, echipa a indus reginele sănătoase în diapauză, plasându-le într-un frigider rece și întunecat care recrea condițiile de iarnă.

După câteva săptămâni, au scufundat apoi insectele în camere inundate cu apă. Unele albine au fost ținute sub apă timp de câteva ore, în timp ce altele au rămas acolo până la opt zile.

Pe parcursul experimentului, cercetătorii le-au măsurat rata metabolică și au înregistrat schimbările fiziologice. Ei au descoperit că reginele scufundate au continuat să producă dioxid de carbon într-un ritm redus, dar detectabil, demonstrând că respirau sub apă.

Rata metabolică a rămas constantă, indiferent dacă albinele au fost scufundate pentru câteva ore sau pentru toate cele opt zile.

Capacitatea de a suporta condiții predispuse la inundații "poate fi extrem de importantă"

Pe lângă respirație, albinele s-au bazat pe un sistem energetic anaerob suplimentar, ceea ce a dus la acumularea de lactat în corpurile lor, au descoperit cercetătorii.

Odată scoase din camerele inundate, rata metabolică a reginelor a crescut dramatic timp de două-trei zile, pe măsură ce corpurile lor se recuperau și lucrau pentru a elimina lactatul.

"O astfel de capacitate fiziologică stă la baza rezilienței (reginelor) la condiții de mediu extreme și oferă informații despre modul în care insectele terestre pot supraviețui în habitate predispuse la inundații", a scris echipa de cercetători în articolul său.

Ulterior, experţii au mai făcut următoarele precizări: "Capacitatea de a suporta astfel de condiții poate fi extrem de importantă, mai ales în contextul schimbării modelelor de inundații de primăvară".