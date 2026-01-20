Un bărbat antrenează ciori să atace șepcile MAGA, purtate de susținătorii lui Trump

2 minute de citit Publicat la 15:07 20 Ian 2026 Modificat la 15:07 20 Ian 2026

Un bărbat antrenează ciori să atace șepcile MAGA, purtate de susținătorii lui Trump. Sursa foto: Thread/ biz_dave via Training Crows

De aproape zece ani, șepcile roșii MAGA (n.r. Make America Great Again) sunt asociate cu susținerea politică a președintelui Donald Trump. Designul alb pe roșu a devenit un simbol puternic pentru susținătorii săi și agenda lor retrogradă, atrăgând comparații cu steagul Confederației.

Pe măsură ce sondajele lui Trump continuă să scadă, iar majoritatea americanilor consideră primul an al celui de-al doilea mandat un eșec, tot mai mulți alegători devin deziluzionați.

Într-o încercare creativă de a-și exprima sentimentul anti-Trump, un bărbat cunoscut sub numele de utilizator „biz_dave” susține că a reușit să antreneze ciorile să atace șepcile MAGA, transmite Futurism.

După cum detaliază într-o serie de postări pe Threads, autoproclamatul „mare tocilar” și „artist foarte part-time” a pus câteva gustări gustoase, inclusiv „arahide, resturi de pui, viermi de făină și hrană pentru câini”, sub o șapcă MAGA. El a explicat că a durat patru luni până când ciorile au început să vină regulat să mănânce din gustări.

› Vezi galeria foto ‹

„Odată ce veneau regulat, a durat doar vreo trei luni până să ajungem la etapa de scoatere a șepcii,” a scris biz_dave.

Imaginile arată creaturile cu pene negre coborând brusc și smulgând șapca roșie pentru a ajunge la masa lor gustoasă.

„Unii oameni vor să se împrietenească cu ciorile sau să le determine să aducă obiecte mici,” a scris el. „Eu am… alte obiective.”

Unii experți susțin că ciorile sunt cele mai deștepte animale de pe planetă după primate

Artistul autoproclamat a remarcat că „partea mea preferată a fost să descopăr comportamente noi și interesante ale acestor creaturi uimitoare,” arătând imagini cu o cioară vocalizând, înainte de a smulge șapca roșie.

Ciorile sunt considerate extrem de inteligente, unii experți susținând că ar putea fi cele mai deștepte animale de pe planetă după primate. Unele cercetări au descoperit chiar că ele posedă abilități complexe de rezolvare a problemelor, echivalente cu cele ale unui copil de șapte ani.

S-a observat că folosesc unelte cârlig pe care le creează pentru a scoate viermi și insecte din copaci, identifică persoanele care le-au reprezentat anterior o amenințare — ținând efectiv ranchiună — sau folosesc gesturi pentru a comunica.

În 2022, oamenii de știință au descoperit că ciorile pot înțelege recursivitatea, conceptul de încorporare a structurilor în alte structuri. Pe scurt, nu este de mirare că le-a luat doar câteva luni ciorilor să învețe să atace șepcile roșii MAGA.

Rămâne încă neclar dacă animalele au atacat vreun fan al lui Trump în sălbăticie până acum.

„Știm dacă au luat deja șapca cuiva?” a întrebat un utilizator Threads.

„Nimic confirmat. Aștept cu nerăbdare rapoarte” a răspuns biz_dave.