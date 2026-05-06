Un pui de hipopotam a rămas orfan, dar a fost adoptat de oameni și nu se dezlipește de ei: „Cineva este foarte ud mereu, lângă el”

Bumpy, avea „doar câteva zile” când a rămas orfan, potrivit Sheldrick Wildlife Trust, o organizație caritabilă ai cărei îngrijitori au acum grijă de el FOTO: Sheldrick Wildlife Trust

Un pui de hipopotam găsit plângând disperat lângă trupul neînsuflețit al mamei sale într-un lac din Kenya, weekend-ul trecut, este acum crescut de oamenii care l-au salvat, într-un sanctuar pentru animale sălbatice.

Puiul, care a fost botezat Bumpy, avea „doar câteva zile” când a rămas orfan, potrivit Sheldrick Wildlife Trust, o organizație caritabilă ai cărei îngrijitori au acum grijă de el.

Serviciul pentru Faună Sălbatică din Kenya (KWS), care a salvat puiul și l-a predat organizației pentru îngrijire specializată, a declarat că mama lui ar fi putut muri din cauze naturale, potrivit BBC.

Sheldrick a spus că este posibil ca mama hipopotamului să fi murit într-o „luptă teritorială... protejându-și puiul, întrucât infanticidul este frecvent în societatea hipopotamilor”.

KWS a declarat că salvarea puiului din apă a fost o „provocare logistică”, pentru că acesta se agăța de mama lui moartă. A fost nevoie de o „decizie dureroasă” de a folosi corpul în descompunere „ca singurul punct de sprijin pentru a ajunge în siguranță la pui”.

Potrivit Sheldrick, mama era moartă de mai bine de o zi sau chiar mai mult, judecând după nivelul de descompunere.

După salvare, puiul de hipopotam și-a petrecut prima noapte într-un adăpost din capitala Nairobi, fiind hrănit cu lapte și învelit într-o pătură.

Organizația spune că Bumpy „avea în mod clar nevoie disperată de confort și conexiune” și a rămas lipit de îngrijitorii săi de atunci.

Ulterior, puiul a fost transportat cu elicopterul la sanctuarul Kaluku al Sheldrick, lângă Parcul Național Tsavo East, unde va fi îngrijit până când va fi pregătit să fie eliberat în sălbăticie.

Sanctuarul a spus povestea și a postat fotografii cu Bumpy în noua sa locație, la un bazin de lângă râul Athi, care traversează parcul.

„Bumpy își petrece o mare parte din zi scufundat, dar niciodată nu e singur. Un îngrijitor, destul de ud, este alături de el pe tot parcursul zilei, fie în apă, fie pe uscat”, adaugă Sheldrick.

„Este o creatură foarte afectuoasă și este cel mai fericit când stă ghemuit pe sau lângă cineva”, mai transmite sanctuarul, alături de o fotografie cu hipopotamul având capul pe genunchii îngrijitorului.

Bumpy se alătură unui alt pui de hipopotam de la Kaluku, care are aproape un an, deși sunt ținuți în zone diferite.

Se așteaptă ca amândoi să fie eliberați când vor crește, pentru a se alătura altor hipopotami care trăiesc în sălbăticie.

În sălbăticie, un pui de hipopotam este alăptat timp de până la un an sau mai mult, dar rămâne strâns atașat de mama lui timp de câțiva ani, până aproape de maturitatea sexuală, potrivit experților în viața sălbatică.

Fondată în 1977, Sheldrick Wildlife este renumită pentru îngrijirea elefanților și rinocerilor orfani, pe care îi salvează și îi reintegrează în sălbăticie.