Un restaurant din Italia a creat un meniu special pentru câini

Chiar dacă sunt din aceeași rasă, câinii pot avea nevoi diferite reale, care trebuie satisfăcute prin diete specifice stabilite de un nutriționist veterinar, în funcție de caracteristicile unice ale fiecărui patruped. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un hotel din staţiunea montană Cortina d'Ampezzo, în Italia, a creat un meniu special pentru câini. Meniul unui nou restaurant din Cortina d'Ampezzo, care oferă una sau mai multe specialități pentru câinii unor clienți exigenți, a generat deja vâlvă și reflectă o tendință: cea a ospitalității „prietenoase cu animalele de companie”.

Însă, paradoxal, această tendinţă, mai ales în rândul restaurantelor de renume, trădează din ce în ce mai mult o lipsă de expertiză canină, pentru că există diferite tipuri de clienți, fiecare cu propriile cerințe unice. Indiferent de preț, este mai ușor pentru un proprietar de afacere să satisfacă cerințele de stil și rafinament, decât pe cele legate de adevărata sănătate și stare fizică și mintală a clienților canini. La fel ca în cazul oamenilor, această abordare implică câteva principii cheie, precum și o serie de aspecte fascinante care fac fiecare câine unic.

O jurnalistă italiană de la Corriere della Sera a povestit experienţele sale diverse pe care le-a avut împreună cu câinii săi în diverse restaurante şi hoteluri şi povesteşte care sunt principalele cerinţe pentru stăpânii unor astfel de animale de companie.

Unele rase de câinii mei pot mânca anumite alimente, altele trebuie să mănânce un alt fel de mâncare. Ba mai mult chiar dacă sunt din aceeași rasă, pot avea nevoi diferite reale, care trebuie satisfăcute prin diete specifice stabilite de un nutriționist veterinar , în funcție de caracteristicile unice ale fiecărui patruped. Nici măcar „recompensele” nu pot fi la fel.

Jurnalista povesteşte că, dacă ar merge la restaurant cu câinii săi, i-ar fi greu să găsească un meniu cu adevărat prietenos cu câinii, mai ales că un singur bucătar nu ar fi suficient şi ar fi nevoie de un medic veterinar permanent în bucătărie , nu doar de cineva care să fie consultat o dată pentru totdeauna pentru a schimba meniul de sezon. Aceasta susţine că o abordare nutrițională a câinilor necesită o anumită rigoare, nu numai în respectarea numărului și a orelor de masă, ci și în principiul sacrosanct că schimbările bruște trebuie întotdeauna evitate. Dacă dieta trebuie schimbată, este preferat un mod gradual de introducere a noilor ingrediente, pentru a evita tulburările gastrointestinale pe care le poate aduce chiar și o călătorie, fie și numai din motive emoționale.

„Pe măsură ce am călătorit prin Europa cu Aspen, am devenit precaută în privința publicității din jurul unei politici distincte de „prieten a animalelor de companie”. De cele mai multe ori, o unitate care acceptă pur și simplu câini este mai bună, eventual cu o limită zilnică”, a mărturisit jurnalista.

Aceasta a mai precizat şi care sunt cerinţele unei persoane care se cazează la un hotel împreună cu animalul de companie: „În plus, puținii câini găzduiți în același timp nu ar trebui să fie adăpostiți în camere alăturate , pentru a evita lătratul. Un câine pe etaj este ideal, poate într-o cameră cât mai aproape de scări sau lift, pentru a minimiza timpul necesar pentru a ajunge la ieșire. Câteva camere fără mochetă ar putea fi o opțiune strategică, pentru o curățare mai ușoară. Întrebați-l pe Aspen: a-i oferi perne sau paturi special pentru el nu este un mare avantaj; acasă, este obișnuit să doarmă în pat și sugerează să i se lase în schimb un cearșaf care să-l acopere , pentru a evita să fie nevoit să care unul de acasă”.