VIDEO Imagini uluitoare cu o meduză uriașă, lungă cât un autobuz

Stygiomedusa gigantea, cunoscută drept meduza fantomă uriașă, a fost filmată la 250 de metri sub suprafața apei FOTO: schmidtocean.org

O meduză rară, care poate ajunge la o lungime comparabilă cu cea a unui autobuz, a fost surprinsă de cameră în timpul unei expediții în Argentina.

Stygiomedusa gigantea, cunoscută drept meduza fantomă uriașă, a fost filmată la 250 de metri sub suprafața apei. Clopotul acesteia poate ajunge la un diametru de până la 1 metru , iar cele patru brațe pot atinge o lungime de până la 10 metri, potrivit unui comunicat de presă din 3 februarie emis de Schmidt Ocean Institute, citat de Today. Pești tineri au fost observați înotând în jurul meduzei.

Tentaculele meduzelor nuproduc iritații, însă ele își pot folosi brațele pentru a captura prada, inclusiv plancton și pești mici.

Imaginile au fost realizate de o echipă de cercetători de la Schmidt Ocean Institute, care studia biodiversitatea de-a lungul platoului continental al țării sud-americane.

Unde a fost observată meduza?

Echipa a călătorit de-a lungul întregii coaste, de la Buenos Aires până într-o zonă din largul mării, în apropiere de Țara de Foc, la aproximativ 3.000 de kilometri spre sud. Cercetătorii au documentat cel mai mare recif de corali cunoscut din oceanul global, cu 28 de specii posibil noi, inclusiv viermi, corali, arici de mare, melci marini și anemone de mare.

„Nu ne așteptam să vedem un asemenea nivel de biodiversitate în adâncurile oceanului Argentinei și suntem extrem de entuziasmați să descoperim un mediu atât de bogat în viață”, a declarat cercetătorul-șef al expediției, María Emilia Bravo, de la Universitatea din Buenos Aires și CONICET. „Să vedem cum se desfășoară împreună întreaga biodiversitate, funcțiile ecosistemelor și conectivitatea a fost incredibil. Am deschis o fereastră către biodiversitatea țării noastre, doar pentru a descoperi că mai sunt încă multe ferestre de deschis”.

Reciful de corali are o suprafață aproape cât cea a Statului Vatican. Acesta oferă adăpost pentru numeroase organisme, inclusiv pești, crustacee și caracatițe. Reciful se întinde în întregul Atlantic de Sud-Vest, iar cele mai mari porțiuni se află în largul coastelor Argentinei, potrivit cercetătorilor.

Cu toate acestea, oamenii de știință nu au înțeles amploarea zonei până la această expediție. De exemplu, echipa a descoperit recife aflate cu 600 de kilometri mai la sud decât limita cunoscută anterior, la latitudinea de 43,5 grade.