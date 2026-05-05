Met Gala 2026. Cele mai extravagante și controversate ținute. Madonna, Heidi Klum, Bad Bunny și Katy Perry au fost de nerecunoscut

Publicat la 08:58 05 Mai 2026 Modificat la 09:22 05 Mai 2026

Cele mai extravagante și controversate ținute de la Met Gala 2026. FOTO: Getty Images.

Met Gala 2026, una dintre cele mai importante seri din lumea modei, a adunat din nou celebrități, designeri și mari case de modă la Metropolitan Museum of Art din New York. Tema din acest an, „Costume Art”, i-a invitat pe participanți să experimenteze cu ținute spectaculoase, teatrale și pline de imaginație, scrie BBC.

Evenimentul anual are rolul de a strânge fonduri pentru Costume Institute al Metropolitan Museum of Art și este, în același timp, una dintre rarele ocazii în care vedetele și casele de modă pot duce spectacolul vestimentar la extrem.

Seara a început într-un mod neobișnuit și spectaculos. Starul de Broadway Joshua Henry a deschis covorul verde cu o interpretare a piesei „I Wanna Dance With Somebody”, acompaniat de o trupă și de dansatori. Momentul a avut loc pe celebrele trepte ale muzeului, transformate pentru această ediție astfel încât să semene cu niște cărămizi acoperite de mușchi, într-o grădină luxuriantă.

Lista invitaților a fost una impresionantă. Printre gazdele evenimentului s-au numărat Beyoncé, actrița Nicole Kidman, campioana de tenis Venus Williams și Anna Wintour, director editorial global al Vogue.

Pe covorul verde au defilat nume importante precum Naomi Osaka, Angela Bassett, Madonna și Sabrina Carpenter. Alte vedete, printre care Bad Bunny, Heidi Klum și Katy Perry, au fost aproape de nerecunoscut datorită felului în care au interpretat tema costumului.

Beyoncé, revenire spectaculoasă la Met Gala alături de familie

Beyoncé a revenit la Met Gala după o pauză de 10 ani și a făcut-o cu o apariție memorabilă. Artista a purtat o creație semnată de designerul francez Olivier Rousteing, o rochie cu un design inspirat de un schelet decorat, completată de o capă uriașă din pene. Întrebată de BBC cum se simte revenind la eveniment, Beyoncé a spus: „Este minunat să fiu aici alături de fiica mea și de soțul meu”. Artista a venit împreună cu soțul ei, rapperul Jay-Z, și cu fiica lor, Blue Ivy. La 14 ani, Blue Ivy a fost una dintre cele mai tinere participante, în condițiile în care gala permite, de regulă, accesul invitaților de peste 18 ani.

Așa cum a devenit aproape o tradiție, Rihanna și A$AP Rocky au ajuns printre ultimii pe covorul verde. Rihanna a purtat o rochie custom Maison Margiela by Glenn Martens, acoperită cu mii de pietre și mărgele. A$AP Rocky, care a fost co-gazdă a galei de anul trecut, a ales o ținută Chanel creată special pentru el: o haină roz cu revere negre din satin.

Anna Wintour, director editorial global al Vogue, a purtat la eveniment o creație Chanel realizată special, decorată cu pene. A fost prima sa Met Gala după ce a renunțat la funcția de redactor-șef al ediției americane Vogue. Wintour a fost co-gazdă a evenimentului aproape în fiecare an din 1995.

Nicole Kidman a ales o rochie roșie Chanel, lungă, cu mâneci și aplicații din mărgele. Ea a venit la gală alături de fiica sa, Sunday Rose.

Venus Williams, campioană americană de tenis și de cinci ori câștigătoare la Wimbledon, a purtat o rochie neagră strălucitoare, completată de un accesoriu luxos la gât, argintiu și încrustat cu pietre.

Sora ei, Serena Williams, a ales o creație argintie semnată Marc Jacobs, care a amintit de arta clasică expusă în muzeu.

Lauren Sanchez Bezos, inspirată de „Madame X”

Lauren Sanchez Bezos, soția fondatorului Amazon, Jeff Bezos, a fost președinte onorific al galei din acest an. Rochia sa Schiaparelli a făcut trimitere la una dintre cele mai cunoscute și controversate rochii din istoria artei: cea purtată de personajul din pictura „Madame X”, realizată de John Singer Sargent.

Starul din „Ragtime”, Joshua Henry, nu s-a limitat la o simplă apariție pe covorul verde. El a deschis seara cu o interpretare a piesei lui Whitney Houston, „I Wanna Dance With Somebody”, alături de dansatori și de o trupă live.

Colman Domingo a atras atenția cu un costum neobișnuit, care a combinat elemente de costum teatral cu o siluetă elegantă și modernă. Actorul, cunoscut pentru alegerile sale îndrăznețe în materie de modă, a bifat încă o apariție memorabilă.

Heidi Klum și-a adus pasiunea pentru costume extravagante, cunoscută deja de la aparițiile sale de Halloween, și la Met Gala. Supermodelul a venit îmbrăcată ca una dintre statuile de marmură din sălile muzeului.

Bad Bunny, transformat într-un bătrân elegant

Bad Bunny a dus și el tema costumului foarte departe. Cântărețul în vârstă de 32 de ani a purtat machiaj care l-a făcut să pară un bărbat în vârstă, dar unul extrem de elegant.

Angela Bassett a purtat o rochie roz semnată Prabal Gurung, inspirată de pictura „Girl in a Pink Dress”, realizată de artista Laura Wheeler Waring în perioada Harlem Renaissance. Actrița a declarat pentru BBC că moda are un rol esențial în felul în care intră într-un personaj.

Influencera Emma Chamberlain a ales o rochie multicoloră semnată Mugler by Miguel Castro Freitas, cu un aspect care amintea de o pictură.

Modelul și activista Aariana Rose Philip a bifat un moment istoric, fiind prima persoană în scaun rulant care participă la Met Gala, potrivit revistei Vogue. „Mult timp, persoanele cu dizabilități nu au fost reprezentate nicăieri”, a declarat ea pentru Vogue. „Ideea de a putea exista la un astfel de eveniment nici măcar nu era luată în calcul. Să ajung de acolo până aici, să mă regăsesc cumva în acel loc, este ceva pentru care mă simt extrem de binecuvântată și onorată.”

Teyana Taylor și-a adus rochia cu franjuri la viață dansând pe covorul verde, transformând apariția într-un moment dinamic și plin de energie.

Regizorul de Bollywood Karan Johar a purtat, la rândul său, o creație semnată de prietenul său Manish Malhotra. Ținuta a inclus o jachetă vintage și o capă pictată manual, cu broderii detaliate. Echipa lui Johar a descris picturile de pe capă drept personaje inspirate din mitologia indiană.

Rochia Ralph Lauren purtată de Cara Delevingne a părut simplă la prima vedere. Însă, atunci când actrița și modelul s-a întors, detaliile transparente de pe spate au creat un efect spectaculos pe treptele Met.

Actrița Chase Sui Wonders a purtat o rochie într-o nuanță delicată de lavandă, completată de diamante.

Lena Dunham, creatoarea serialului HBO „Girls”, a revenit la Met Gala într-o rochie roșie Valentino, realizată din pene și paiete. Ea a declarat pentru Vogue că ținuta a fost inspirată de pictura renascentistă „Judith Slaying Holofernes”, de Artemisia Gentileschi, mai exact de sângele care țâșnește din gâtul generalului asirian.

Deși pe covorul verde au fost prezente mai multe nuanțe de verde, Charli XCX a evitat culoarea sa devenită emblematică și a ales o rochie neagră Saint Laurent, sofisticată, cu un ornament floral în partea din față.

Campioana de tenis Naomi Osaka a sosit într-o creație Robert Wun albă și roșie. Sportiva a avut, de fapt, două apariții într-una: și-a dat jos haina albă, dezvăluind o a doua ținută, o rochie vișinie intensă, cu spatele decorat printr-un sistem de șireturi.

Katy Perry, ascunsă în spatele unei măști oglindă

Katy Perry a avut una dintre cele mai surprinzătoare apariții ale serii. Masca sa oglindă, neobișnuită și ușor stranie, i-a acoperit complet fața. Totuși, aceasta se putea deschide.

Connor Storrie, unul dintre actorii din serialul de succes Netflix „Heated Rivalry”, a pășit pe covorul verde într-o ținută masculină îndrăzneață semnată Saint Laurent. Colegul său din serial, Hudson Williams, a ales un costum Balenciaga cu influențe de matador. Totuși, elementul central al apariției a fost machiajul, despre care Williams a spus că a fost inspirat de filmul „Black Swan”.

Lisa, membră a grupului K-pop Blackpink, a purtat o rochie albă Robert Wun cu un efect vizual interesant: brațe de manechin susțineau un voal alb, în timp ce brațele reale ale artistei rămâneau libere pentru a poza.

Sabrina Carpenter a purtat o rochie realizată din fâșii de peliculă cinematografică. Întrebată de BBC din ce film provine pelicula de pe rochie, cântăreața premiată cu Grammy a strigat: „Sabrina”, posibil o trimitere la filmul clasic din 1954, cu Audrey Hepburn și Humphrey Bogart.

Sam Smith a sosit într-o robă glamuroasă, completată de o piesă de cap foarte înaltă, decorată cu pene, care a făcut ca ținuta să iasă imediat în evidență.

Cher a ales o rochie neagră cu o jachetă care a combinat eleganța cu o notă dură, posibil ca un omagiu adus piesei „Leather and Lace” a lui Stevie Nicks.

Madonna a adus pe covorul verde una dintre cele mai teatrale apariții ale serii, cu ținuta sa, cu aer de vrăjitoare.

Kim Kardashian a spus că duo-ul britanic de designeri Whitaker Malem i-a creat rochia cu corset portocaliu. Ținuta a avut o linie puternică, aproape de costum de supererou, potrivită pentru tema serii.