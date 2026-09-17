Mihai Gâdea despre interviul-eveniment cu Oprah Winfrey: "Oprah, cum am cunoscut-o eu: tandră, vulnerabilă, cu energia unei cascade"

Mihai Gâdea, CEO al Antena 3 CNN și realizatorul emisiunii "Sinteza Zilei", a anunțat că va difuza în curând un interviu-eveniment cu celebra realizatoare americană de televiziune Oprah Winfrey.

Anunțul a fost făcut în ediția de miercuri seară a emisiunii "Sinteza Zilei", iar pe pagina de Instagram @mihai_gadea_, acesta a povestit cum a cunoscut-o pe supervedeta americană și ce l-a impresionat la aceasta.

"Astăzi am avut marea onoare și marea șansă de a realiza un interviu pe larg cu cel mai mare om de televiziune din istoria televiziunii, Oprah Winfrey. Vă ofer câteva imagini în premieră națională și veți vedea interviul foarte curând. Oprah Winfrey, omul care a doborât toate recordurile, ne-a acordat un interviu pe larg, spectaculos, aș spune, unul dintre cele mai interesante interviuri pe care le-am văzut.

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Oprah Winfrey este un om cu o influență uriașă, un om care a atins niște audiențe cum niciun alt muritor nu a reușit: cote (de rating), de parcă era finala Campionatului Mondial în fiecare seară. Împreună cu echipa emisiunii „Sinteza Zilei”, cu minunata noastră echipă, am avut șansa de a o cunoaște pe Oprah Winfrey și de a petrece timp cu ea.

Știți, probabil, dacă ați urmărit emisiunea noastră, că am cunoscut-o în urmă cu un an și ceva. Am mai avut un moment extraordinar. În acest interviu pe larg, vorbește despre lucrurile cele mai importante ale vieții sale, despre legătura sa extraordinară cu România, despre legătura sa extraordinară cu Dumnezeu. Credeți-mă, un astfel de interviu – nu pentru că e vorba despre mine și despre noi, ci pentru că este vorba despre ea – am văzut mai rar. Și o să îl vedeți și dumneavoastră.

În curând vom anunța când va fi difuzat acest interviu-eveniment. Este singurul interviu pe care Oprah Winfrey l-a oferit vreodată vreunei televiziuni din România și cred că asta este foarte onorant pentru Antena 3 CNN", a precizat Mihai Gâdea.

Mihai Gâdea: Oprah nu doar răspunde la întrebări. Se dăruiește conversației

"Într-un fel ciudat și frumos, povestea noastră a început cu descoperirea că avem doi prieteni în comun. Apoi am început să vorbim. Cu adevărat să vorbim. Și, pe măsură ce conversația cobora spre lucrurile care contează, descopeream alte și alte lucruri care ne apropiau.

O cunoscusem pe Oprah cu mai bine de un an în urmă, în Statele Unite. Dar reîntâlnirea aceasta a avut ceva cu totul special. Căldura cu care m-a primit, bucuria, tandrețea, felul în care a fost prezentă în fiecare secundă a conversației noastre , toate au făcut ca, foarte repede, să uit că fac un interviu.

Și poate că tocmai aici stă unul dintre marile ei daruri. Oprah nu doar răspunde la întrebări. Se dăruiește conversației. Ascultă. Simte. Râde. Se emoționează. Îți vorbește despre lucrurile fragile cu o sinceritate dezarmantă și, în clipa următoare, vine spre tine cu energia unei cascade- tumultuoasă, vie, generoasă.

Am întâlnit de-a lungul anilor oameni extraordinari. Dar există întâlniri în care admirația pentru ceea ce a construit un om pălește, pentru câteva clipe, în fața bucuriei de a descoperi omul însuși.

Așa a fost pentru mine această reîntâlnire cu Oprah.

Un interviu despre lucrurile mari și lucrurile fragile. Despre ceea ce ne formează, ceea ce ne rănește, ceea ce ne vindecă și ceea ce, în cele din urmă, ne apropie.

Dar mai ales o întâlnire pe care am încheiat-o cu multă bucurie și cu un sentiment rar: recunoștința că, uneori, oamenii pe care îi admiri de la distanță sunt și mai frumoși atunci când ajungi suficient de aproape încât să-i cunoști și să-i iubești ❤️", a menționat Mihai Gâdea pe contul său Instagram.