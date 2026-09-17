Avocații lui Sean „Diddy” Combs cer să se retragă din procesul de defăimare de 100 de milioane de dolari, pentru că nu au fost plătiți

Rapperul Sean „Diddy” Combs, în 2018. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Avocații lui Sean „Diddy” Combs renunță la reprezentarea rapperului și producătorului muzical în procesul său de defăimare, în valoare de 100 de milioane de dolari, potrivit NBC News.

Michael Tremonte, partener în cadrul Sher Tremonte LLP, a declarat că Combs, în vârstă de 56 de ani, „nu a achitat un sold substanțial reprezentând onorarii, costuri și cheltuieli de avocat”, potrivit unei declarații prin care solicită retragerea din calitatea de avocat al acestuia, depusă luni la Tribunalul Districtual al Statelor Unite pentru Districtul de Sud al New Yorkului.

Tremonte a precizat în document că Combs are întârzieri de peste șase luni la plata onorariilor și că a existat „o ruptură totală a cooperării și comunicării dintre domnul Combs și firmă”.

Combs „a refuzat să fie disponibil pentru comunicări directe, substanțiale și la timp cu privire la dosarele sale de peste patru luni”, se arată în document.

„Reprezentarea de către firmă a devenit în mod nerezonabil de dificilă din cauza lipsei de cooperare a domnului Combs, ceea ce a dus la o deteriorare a comunicării avocat-client și a făcut imposibil ca Sher Tremonte să continue să îi ofere lui Combs servicii juridice eficiente”, se mai arată în declarație.

Tremonte îl reprezenta pe Combs în litigii civile, inclusiv într-un proces de defăimare în valoare de 100 de milioane de dolari intentat împotriva lui Courtney Burgess, Ariel Mitchell și Nexstar Media Inc. El nu l-a reprezentat pe Combs în procesul penal de anul trecut, desfășurat în New York.

„Am luat decizia de a-mi schimba avocații pentru că nu voi permite nimănui să profite de mine”

Prin purtătorul său de cuvânt, Juda Engelmayer, Combs a declarat că separarea de avocați a fost decizia sa.

„Am luat decizia de a-mi schimba avocații pentru că nu voi permite nimănui să profite de mine prin facturarea unor sume excesive și acumularea unor costuri care nu au fost niciodată aprobate”, a spus el. „Este strict o chestiune de afaceri, iar orice discuție despre onorarii neachitate face parte pur și simplu din disputa noastră privind acele costuri neaprobate.”

Tremonte a respins afirmațiile într-un e-mail, scriind că firma sa „l-a reprezentat pe domnul Combs cu fermitate și foarte eficient, în circumstanțe dificile”.

„Așa cum am precizat în documentele depuse la instanță, ne retragem din reprezentarea sa deoarece nu și-a plătit facturile restante de mult timp și a devenit necooperant”, a spus Tremonte. „Orice sugestie potrivit căreia i-am fi perceput sume excesive este pur și simplu falsă.”

„P. Diddy” este la închisoare

Combs ispășește o pedeapsă de 50 de luni într-un penitenciar federal din New Jersey, după ce a fost condamnat pentru două capete de acuzare privind prostituția, care au rezultat din acel caz. Procurorii ceruseră o pedeapsă de 11 ani.

El a fost achitat de acuzațiile mai grave, inclusiv cele de asociere infracțională de tip racketeering și trafic de persoane în scop sexual, și și-a susținut constant nevinovăția, pledând nevinovat pentru toate capetele de acuzare.

Potrivit evidențelor Biroului Federal al Penitenciarelor, el ar urma să fie eliberat pe 8 mai 2028, deși acest lucru s-ar putea întâmpla mai devreme în cazul unei conduite bune.

În iulie, Combs a fost mutat în detenție izolată după o altercație cu un alt deținut, a declarat pentru NBC News o sursă familiarizată cu situația.