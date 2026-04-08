Nu e aproape nimeni în avion. Rușii nu vor să viziteze Coreea de Nord, cursele subvenționate de la Moscova spre Phenian sunt goale

Compania aeriană rusă Nordwind, care a primit în iulie 2025 aprobarea autorității federale aeronautice pentru a opera zboruri directe între Moscova și Phenian, nu a reușit să atragă turiști pe această rută, scrie site-ul Meduza, care citează Kommersant.

O sursă apropiată companiei a declarat pentru publicație că în avioane nu au fost „aproape deloc” turiști. Potrivit acestei surse, menținerea unei legături aeriene directe constante rămâne „categoric importantă pentru dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări”. Potrivit aceleiași surse, compania transportă și „specialiști din sectorul energetic, IT și alte domenii”.

Operatorii turistici citați de Kommersant spun că majoritatea rușilor care au călătorit în Coreea de Nord în 2025 au preferat să zboare din Vladivostok cu Air Koryo, compania aeriană națională a Coreei de Nord.

Nordwind a beneficiat de subvenții în valoare de 40,8 milioane de ruble pentru operarea rutei directe Moscova–Phenian. În total, guvernul rus a alocat pentru această conexiune de trei ori mai mult, respectiv 124,4 milioane de ruble, din fondul său de rezervă, scrie Kommersant.

Conform condițiilor subvenției, compania aeriană trebuia să efectueze 10 zboruri directe în perioada iulie–noiembrie 2025. Totuși, publicația a identificat doar cinci curse operate în acest interval.

Două surse din industria aviatică au declarat că, pentru Nordwind, costul operării unui zbor dus-întors cu o aeronavă de cursă lungă se ridică la 30-35 de milioane de ruble. Asta înseamnă că subvenția acordată ar acoperi aproximativ costul unui singur zbor. Chiar și în aceste condiții, sursele susțin că operatorul ar putea continua să zboare spre Phenian și fără prelungirea sprijinului financiar, „dacă există o necesitate de stat în acest sens”.

Ruta aeriană directă dintre Moscova și Phenian a fost inaugurată pe 27 iulie 2025, printr-un zbor operat de Nordwind. La acel moment, Ministerul rus al Transporturilor anunța că operatorul va zbura o dată pe lună, într-un efort de a menține cererea și de a asigura un grad rezonabil de ocupare.

Biletele către Coreea de Nord nu pot fi cumpărate individual, ci doar ca parte a unui pachet turistic oferit de agenții de turism rusești acreditate în această țară, în prezent în număr de cinci.

Datele serviciului de frontieră arată că cetățenii ruși au făcut aproximativ 5.000 de călătorii turistice în Coreea de Nord în 2025. Dintre aceștia, aproape 4.000 au ajuns la Phenian prin Vladivostok, zburând cu Air Koryo prin intermediul operatorului turistic Vostok Intur, potrivit Kommersant.