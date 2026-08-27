„Nu putem face cartofi pai din ei”. Cartofii belgieni sunt cât o minge de ping-pong după secetă

Fermierii belgieni avertizează că recolta de cartofi din acest an ar putea fi prea mică pentru a produce faimoşii cartofi pai ai ţării, după ce vremea extremă a lovit culturile. sursa foto: Getty

Vremea extremă a lăsat recolta de cartofi din acest an neobişnuit de mică, stârnind temeri legate de o ofertă mai restrânsă şi de preţuri mai mari din partea celui mai mare exportator de cartofi prăjiţi congelaţi din lume, scrie Euronews.

Fermierii belgieni avertizează că recolta de cartofi din acest an ar putea fi prea mică pentru a produce faimoşii cartofi pai ai ţării, după ce vremea extremă a lovit culturile.

La Amay, în apropierea oraşului Liege din estul ţării, fermierul Mathieu Comijn scoate din solul uscat cartofi de soi Bintje care abia ajung cât o minge de ping-pong.

„Se vede că pământul este extrem de uscat”, spune Comijn. „În mod normal, ar trebui să fie de cel puţin patru ori mai mari. În acest moment, nu putem face cartofi pai din ei”.

Ploile abundente şi furtunile de la finalul primăverii au slăbit solul, iar apoi vara excepţional de caldă şi secetoasă a împiedicat cartofii să se dezvolte normal.

Familia Comijn cultivă în jur de 500 de hectare de cartofi şi are contracte care o obligă să livreze cantităţi stabilite către procesatori. Pentru a-şi onora o parte din angajamente, intenţionează să apeleze la stocurile rămase din recolta neobişnuit de bogată de anul trecut.

Belgia este cel mai mare exportator de cartofi prăjiţi congelaţi din lume, industria sa de procesare a cartofului prelucrând peste şase milioane de tone anual. Circa 90% din cartofii pai congelaţi pe care îi produce sunt exportaţi către peste 120 de pieţe.

Deficitul ar putea ajunge, în cele din urmă, şi la consumatori.

La cunoscutul chioşc de cartofi pai Maison Antoine din Bruxelles, proprietarul Pascal Willaert explică faptul că, pentru cartofii pai, ideali sunt cartofii mari şi alungiţi.

„Dar acum, cu anotimpuri care variază atât de mult, e greu să găseşti cartoful perfect pentru pai”, spune el.

Asociaţia naţională a vânzătorilor de cartofi pai din Belgia, care reprezintă circa 4.500 de standuri, a avertizat, la rândul ei, că restrângerea ofertei de cartofi ar putea împinge preţurile în sus.