O broşă s-a vândut cu preţul record de 3,7 milioane de euro la „săptămâna luxului”, în Geneva. Fusese evaluată la maxim 220.000 de euro

3 minute de citit Publicat la 09:08 13 Noi 2025 Modificat la 09:08 13 Noi 2025

Broşa cu diamante care i-a aparţinut lui Napoleon Bonaparte. Sursa foto: Sothebys

O broşă împodobită cu diamante, care i-a aparţinut lui Napoleon Bonaparte, a fost vândută miercuri la preţul record de 3,79 milioane de euro la Geneva, a anunţat casa de licitaţii Sotheby's, potrivit Agerpres.

Preţul de vânzare al acestei bijuterii istorice, una dintre piesele-vedetă ale acestei „săptămâni a luxului” pe malurile lacului Léman, a depăşit cu mult aşteptările Sotheby's, care o estimase la o valoare cuprinsă între 130.000 şi 220.000 de euro.

Ce valoare istorică are broșa

Broşa făcea parte din bunurile personale pe care împăratul a fost nevoit să le abandoneze în timpul fugii sale de la Waterloo (în actuala Belgie) în faţa soldaţilor britanici şi prusaci, la finalul celebrei bătălii care i-a pecetluit căderea.

Bijuteria circulară, cu diametrul de circa 45 mm, are în centru un mare diamant oval de 13,04 carate, înconjurat de aproape o sută de diamante vechi, de forme şi dimensiuni variate, dispuse pe două rânduri concentrice.

Această piesă unică a fost creată pentru Napoleon în jurul anului 1810, „probabil pentru a-i împodobi bicornul în ocazii speciale”, a precizat casa de licitaţii.

A fost apoi oferită, împreună cu alte obiecte, regelui Prusiei Frederick William al III-lea, ca trofeu de război, la 21 iunie 1815, la doar trei zile după bătălia de la Waterloo.

„Săptămâna Luxului de la Geneva”

În fiecare toamnă, Geneva devine scena unei adevărate sărbători dedicate rafinamentului, eleganței și artei de a trăi frumos. „Săptămâna Luxului de la Geneva” reunește unele dintre cele mai prestigioase nume din lumea ceasornicăriei, bijuteriei, artei și a obiectelor rare, transformând orașul într-un veritabil centru mondial al luxului.

De-a lungul unei săptămâni, mari case de licitații precum Christie’s, Sotheby’s sau Phillips organizează vânzări spectaculoase, în care sunt scoase la licitație bijuterii de colecție, ceasuri de excepție și obiecte de patrimoniu cu o valoare de milioane de franci elvețieni.

Aceste evenimente atrag colecționari, investitori și pasionați din întreaga lume, care vin la Geneva nu doar pentru a cumpăra, ci și pentru a admira capodoperele expuse.

Săptămâna Luxului nu se rezumă însă doar la licitații. În același timp, numeroase boutique-uri, galerii și branduri de lux își deschid porțile publicului pentru a prezenta ediții limitate, expoziții tematice și lansări exclusive.

Orașul are o tradiție îndelungată în ceasornicăria de prestigiu și găzduiește sedii importante ale celor mai mari case de bijuterii și mărci de lux din lume.

Un inel cu un diamant albastru s-a vândut la licitație cu 25 de milioane de dolari, tot la Geneva

„Mellon Blue”, un diamant albastru de 9,51 carate montat într-un inel, s-a vândut la Geneva cu peste 25 de milioane de dolari, preţ obţinut în concordanţă cu estimarea casei de licitaţii.

Diamantul fusese estimat de casa de licitații la o valoarea cuprinsă între 20 și 30 de milioane de dolari. Acesta a fost adjudecat pentru un preț final de 25.592.269 de dolari, potrivit Christie's.

Aceeași piatră, cunoscută pe atunci sub numele de Diamantul Zoe, s-a vândut pentru 32,6 milioane de dolari la Sotheby's din New York în 2014, stabilind recorduri mondiale la acea vreme pentru un diamant albastru și pentru prețul său pe carat.

Piatra a aparținut timp de decenii lui Rachel Lambert Mellon, mai cunoscută sub numele de „Bunny” Lambert Mellon (1910-2014), o horticultoare, filantropă și colecționară de artă americană. La acea vreme, piatra era montată ca un pandantiv.

Bunny Mellon este cunoscută în special pentru reproiectarea Grădinii de Trandafiri a Casei Albe în 1961, la cererea președintelui John F. Kennedy.

Cel mai mare preț obținut vreodată de Christie's pentru un diamant albastru a fost stabilit la Geneva în 2016, când „Oppenheimer Blue” (14,62 carate) s-a vândut pentru 57,5 ​​milioane de dolari.