Specialista în relații sexuale a publicației The Guardian a primt în acesta săptămâna o scrisoare a unei cititiare cu o problemă mai rar întâlnită: femeia a plătit o prostituată pentru soțul ei. Cititoarea povestește:

”Sunt cu soțul meu de șase ani. M-am căsătorit cu el când el avea 18 ani și eu aveam 24 de ani. După ce ne-am căsătorit, am descoperit că el a avut relații sexuale numai cu mine. La început asta nu era o problemă, dar acum frații lui mai tineri sunt activi sexual și au avut mai mulți parteneri, iar el a început să se simtă gelos.



Am simțit că această gelozie urma să crească și nu vroiam să aibă sentimente negative față de mine și să mă înșele. Am decis să îi iau o vacanță în Amsterdam cu intenția de a plăti o prostituată pentru el. Am simțit că aceasta ar fi o opțiune sigură, deoarece pentru ele este doar un job și nu s-ar putea crea sentimente între ei. În plus, așa ar ști că s-a mai culcat și cu altcineva în afară de mine.” Femeia povestește însă că după această experiență, bărbatul s-a distanțat de ea, și a spus că nu vrea să vorbească despre experiența din Amsterdam, din cauza faptului că s-a simțit inconfortabil și rănit. Acum, ea se teme că a luat o decizie greșită, și nu știe cum să acționeze în continuare.

Annalisa, specialista în relații sexuale The Guardian a fost șocată de scrisoarea primită. În primul rând, este ciudat faptul că pe parcursul scrisorii femeia a vorbit despre căsnicie la persoană întâi: „M-am căsătorit cu el”, „am decis”, „am simțit”. De obicei, cuplurile căsătorite folosesc termenul de plural și se referă la căsnicie ca la o experiență comună, nu singulară. În al doilea rând, nu este clar dacă femeia s-a sfătuit cu soțul ei în legătură cu aceată decizie de a angaja o prostituată sau dacă a fost o decizie luată individual. Dacă rolurile s-ar fi inversat, și ar fi fost vorba despre o femeie căreia i se cumpără servicii sexuale, cu siguranță această experiență nu ar mai fi părut așa normală. Annalisa se întreba dacă bărbatul a avut opțiunea de a refuza. Dacă nu, tranzacția poate fi considerată un viol. Specialista adaugă: „De asemenea, m-am întrebat dacă prostituata era pentru tine sau pentru el? Ești frustrată de lipsa de experientă a soțului tău? Dacă el a așteptat persoana potrivită cu care să facă sex (pe tine) și pentru căsătorie, această indică pe cineva cu o anumită atitudine fată de sex, care nu este împărtășită cu viziunea ta și ar trebui respectat. Dacă ai dorit să "adăugi" experiență, ai eșuat.”

Pe scurt, experta spune că femeia clar nu a luat decizia corectă, iar acum tot ce poate face este să spere că poate remedia situația, printr-o discuție deschisă și sinceră cu soțul ei. Sexul nu este egal cu intimitatea, deci angajarea unei prostituate nu a ajutat cu nimic, ci dimpotrivă, a creat un mediu de neînțelegere și tensiune în relație care trebuie rezolvat. Pentru început, specialista spune că femeia trebuie să se gândească că sunt doi într-o relație, și că ea este soția bărbatului, și nu asistenta de servicii.

Sursă: The Guardian