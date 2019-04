„Am descoperit ceva oribil despre soțul meu. Și nu cred că îl pot opri. E un coșmar...”

Pixabay

O soție îngrijorată împărtășește descoperirea șocantă pe care a făcut-o: „Recent am descoperit că soțul meu folosește cocaină de nouă ani, de când mama lui a murit. Am avut un șoc uriaș. Mi-a spus că se va opri dacă nu îl părăsesc, dar nu s-a ținut de promisiune. El a fost foarte apropiat de mama lui, din cauza faptului că tatăl său a fost foarte violent iar frații lui sunt toți dependenți de alcool sau droguri. Eu am 41 de ani, el are 42 și până acum ceva vreme era un tată iubitor însă acum copii noștri și-au pierdut respectul față de el.

De multe ori dispare câte 24 de ore. Mi-a spus că se droghează la muncă și după adoarme acolo. I-am spus de nenumărate ori că îl părăsesc dacă mai face asta, dar asta nu l-a oprit. Avem o casă minunată împreună și nu avem probleme financiare, dar nu știu cât mai pot continua așa.”

Deidre, expertă în relații de familie pentru The Sun răspunde: „Nu ai cum să îl oprești. Spune-i că îl iubești, dar că nu poți trăi cu acest obicei, dacă într-adevăr simți asta. Apelați la ajutor profesional și găsiți un grup de suport pentru a vă împărtăși povestea.”

Sursă: The Sun