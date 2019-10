Un bărbat povestește pentru The Sun despre relația atipică pe care o are cu iubita sa: ”Sunt într-o relație cu iubita mea de șapte ani. Acum ceva timp mi-a spus de un bărbat pe care l-a cunoscut, pentru care a simțit o atracție sexuală intensă, dar în acel moment nu s-a întâmplat nimic între ei, a rămas doar o fantezie neîmplinită. Acum un an s-au întâlnit din nou iar din ce mi-a spus, atracția lor a fost instantă și mai puternică decât înainte.

Am discutat această situație, iar la o zi după ce am vorbit s-a văzut cu el și au început o relație sexuală, pe care au continuat-o săptămânal în apartamentul meu din Londra. La puțin timp după, eu și iubita mea ne-am decis să ne mutăm împreună iar el a început să ne viziteze de două ori pe săptămână. Provocarrea cea mare pentru mine a fost să recunosc că atracția față de el nu distruge iubirea ei față de mine. Nu am putut să-i cer să renunțe la o astfel de plăcere, mai ales pentru că el este cu 20 de ani mai tânăr decât mine, și cu 15 ani mai mic decât ea, deci plăcerile pe care i le oferim sunt diferite. Mi-am dat seama că problema este la mine și nu la ea.

Interacționăm normal și nu mă simt incomfortabil în prezența lor. Dimpotrivă, îmi place să îi văd împreună și să îi aud în timpul actului sexual. Ea nu ar vrea ca și eu să am o astfel de relație, deci îi rămân fidel. Cu ajutorul comunicării și a încrederii, am găsit formula pentru relația perfectă.”

Sursă: The Sun