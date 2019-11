Confesiuni intime: „Am 22 de ani și intru în al patrulea an la facultatea de medicină. Nu am avut niciodată un prieten. Am învățat mult dar doar pentru a...” 

O tânără se adresează publicației The Guardian cu o problemă care îi afectează viața de zi cu zi: „Am 22 de ani și intru în al patrulea an la facultatea de medicină. Am folosit studiile pentru a scăpa de singurătate, nesiguranța în propria persoană și anxietatea care au apărut din cauza stresului cursurilor și din eșecul meu de a-mi face prieteni. M-am consolat cu faptul că deși nu voi fi niciodată sufletul petrecerii, aș putea străluci prin realizările mele academice. Călătoriile prin Europa și munca din America din această vară sunt pași cu care mă mândresc. De asemenea, am fost la câteva sesiuni de consiliere și mănanc bine, fac sport și merg cu prietenii mei în oraș ori de câte ori am ocazia.

Cu toate acestea, stilul de viață studențesc a lăsat un vid pe care nu îl mai pot ignora. Serile în care sunt singură, cu capul îngropat în cărți m-au lăsat goală pe dinăuntru și mi-e frică de ce se va întâmpla odată ce termin studiile. N-am avut niciodată un prieten sau măcar posibilitatea de a avea unul. Mă tem că devin o persoană acră. Cum pot să am mai bine grijă de latură mea umană?”



Mariella sfătuiește tânăra să nu se mai gândească atât de mult la cum ar trebui să fie viața și să se bucure de ceea ce are. Experiențele din Europa și America sunt aventuri pe care mulți nu au posibilitatea să le aibă și sunt niște experiențe de viață formidabile. Fiind și la facultatea de medicină, lucrurile s-ar fi îngreunat cu mult dacă în peisaj mai apăreau și potențiali iubiți. Experiențele de până acum arată mult curaj și independență iar tânăra ar trebui să se simtă mândră de acest lucru.

Conform specialistei, din cauza rețelelor de socializare, tinerii sunt predispuși să își facă mai multe griji și să se compare cu ceea ce văd în mediul online. Înainte, te puteai raporta doar la ceea ce vezi în jurul tău iar asta îți oferea o mai mare încredere de sine. Din această cauza, mulți studenți și tineri se simț izolați și își creează o imagine falsă legată de viață. Chiar dacă înainte te aruncai în viață fără să știi la ce te aștepți, acum există așteptări care de cele mai multe ori sunt false și greu de realizat.

Mariella spune că tânăra a ales o profesie foartă bună iar pentru asta trebuie să ofere câțiva ani de tinerețe, pentru a învață și a deveni cât mai bună din punct de vedere profesional, ca medic. Aceasta decizie va fi cu siguranță răsplătită mai târziu în viață, când satisfacția profesională va fi una foarte mare iar acești ani nu vor mai părea irosiți. Între timp, specialista sfătuiește tânăra să își găsească un hobby care să ajute cu relaxarea și să continue în propriul ritm, fără să se gândească că trebuie să exceleze din toate punctele de vedere: profesional, personal și social.

Sursă: The Guardian