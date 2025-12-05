Şefa Transporturilor din PMB dezvăluie că sare la bătaie în trafic: Am luat pistolul şi i l-am pus la cap şoferului de taxi

Violeta Grigore a făcut declaraţii.le şocante în timpul unei şedinţe în care se discuta despre modificarea regulilor pentru transport. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Şefa Departamentului Transporturi din Primăria Bucureşti a dezvăluit în cadrul unei şedinţe că este agresivă în trafic, iar declaraţiile şocante au fost înregistrate audio. Jurnaliştii de la cotidianul Jurnalul au făcut rost de înregistrările cu angajata Primăriei Capitalei când aceasta a povestit că sare să bată taximetriştii cu bâta sau chiar îi ameninţă cu pistolul în trafic.

Şefa departamentului Transporturi din Primăria Capitalei, Violeta Grigore, a făcut mărturiile şocante în timpul unei şedinţe în care se discuta despre modificarea regulilor pentru transport. La această întâlnire de lucru au participat inclusiv reprezentanţii firmelor de taxi din Bucureşti.

"Eu, personal, am avut altercaţii în trafic în care m-am dat jos ori cu vâta, ori cu pistolul la şoferul de taxi – la Union, în spate la Arhitectură: domnu' taximetrist parcat, de nu se putea parca lângă el. În momentul în care am deschis geamul şi am spus să îşi tragă maşina, a avut un limbaj extrem de academic şi, atunci, am luat pistolul, m-am dat jos, l-am trântit şi i-am pus pistolu'-n cap şi i-am spus: «Ieși, în m#¤** m@-¤** și mută-ți mașina!»", a declarat Violeta Grigore în timpul şedinţei.

Un studiu realizat în 2022 în România arată că 48% dintre şoferi au declarat că au fost victime ale agresiunilor verbale în trafic. Iar doar 16% au recunoscut că ei înșiși au avut un comportament agresiv în timp ce se aflau la volan.

Cercetările pe fenomenul denumit "road rage" prezintă o serie de factori psihologici, potrivit pubmed.ncbi, dar și contextuali care favorizează agresivitatea în trafic:

stresul acumulat, supraîncărcarea zilnică, lipsa de răbdare – traficul intens, întârzierea, senzația de presiune pot declanșa reacții agresive;

anonimatul și distanța socială – oamenii se simt mai liberi să reacționeze negativ când nu sunt observați sau nu au relații personale cu ceilalți participanți la trafic;

factorii de mediu / situaționali: densitatea traficului, oboseala, aglomerația, presiunea timpului – toate cresc probabilitatea de impulsivitate;

comportamente și norme sociale – dacă unii adoptă agresivitatea ca variantă "normală" de reacție la frustrare, fenomenul se reproduce.