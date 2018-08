Confesiuni intime: „Fostul meu prieten a fost violent. Cum pot să îl scot din cercul meu de prieteni?” 

O cititoare The Guardian se adreseaza publicației cu o dilemă legată de viața personală: „Acum 12 ani de zile, iubitul meu era prietenul cel mai bun al soțului surorii mele. La sfârșitul relației noastre, el a devenit abuziv din punct de vedere fizic, verbal și emoțional. Apoi, el a refuzat să vorbească cu sora mea și soțul ei ani de zile, pentru că sunt prieteni cu mine dar cu toate acestea, de două ori când m-am mutat într-un oraș diferit, a găsit o cale înapoi în viața lor și ei i-au permis să se reaproprie. Am încercat să vorbesc cu el în speranța de a coexista în același grup de prieteni. El a refuzat însă și a făcut ca fiecare situație socială comună să fie incomodă și dureroasă pentru mine și logodnicul meu. Am pierdut multe invitații pentru că el refuză să se afle în același loc cu mine și logodnicul meu și a distrus multe evenimente sociale din cauza imaturității lui. Sora mea și soțul ei cred că eu sunt problema, pentru că tipul ăsta e încă supărat pe mine din cauza că m-am despărțit de el acum 12 ani. Vreau o relație normală cu sora mea și cu soțul ei, dar sunt frustrată de mentalitatea lor și ignorarea sentimentelor mele (pe care le-am exprimat în repetate rânduri) și scuzatul continuu a comportamentului lui abuziv de acum 12 ani.”



Mariella, specialistă în relații pentru The Guardian. răspunde: „Ce ciudat. Se pare că ai făcut o alegere excelentă atunci și ar trebui să te simți mulțumită de decizia ta. Faptul că este atât de strâns legat de sora ta este o complicație, dar nu trebuie să rămână o luptă continuă.

Atunci când vine vorba de romantism, există două părți ale fiecărei povești și iar acest lucru face mai dificil ca cei din afară să își dea seama exact ce s-a întâmplat. Este unul dintre motivele pentru care atât de mulți agresori scăpă cu comportamentul lor dăunător, și anume pentru că sunt capabili să ascundă realitatea și îi înșală pe cei din jurul lor, izolând victimele. Cuvântul „abuz” însă este unul încărcat în ziua de astăzi și dacă odată nu era clar ce înseamnă, astăzi imediat afectează numele acuzatului. Așa că trebuie să îți cer să fi cinstită cu tine însăși și să decizi dacă vorbim de un abuz real aici sau de o neînțelegere de scurtă durată cu mult timp în urmă.

Trebuie să fim foarte atenți în ziua de astăzi cu privire la limbajul pe care îl folosim pentru a descrie "crimele" adevărate, de dragul celor care încă suferă. Nu ai scris să mă întrebi ce ar trebui să faci cu privire la comportamentul său, ci despre cum să îți continui viața paralelă și socială, fără a cauza prea multă discomfort. Acest lucru mă face să cred că nu este vorba de comportamentul său istoric, ci de propriul tău sentiment de nedreptate și de frustrare față de refuzul lui aparent de a normaliza relațiile. Dacă comportamentul său a fost cu adevărat grav, nu este sora ta și soțul ei care ar trebui să-l judece, ci o instanță de judecată.

Ai dreptate să îți dorești să dezvolți o relație bună socială, dar mă întreb sincer cât de mult ai investit în asta. Sora ta, soțul ei și cel mai bun prieten al lui nu se vor schimba. Acceptarea acestui lucru este o cerință non-negociabilă pentru schimbarea dinamicii actuale. Doisprezece ani mai târziu, este sigur să presupunem că ei nu vor descoperi brusc comportamentul său din trecut ca fiind greșit.

În momentul de față, sună că și cum voi doi sunteți implicați într-o luptă pentru supremația socială. Poate că este timpul să îl ștergi cu adevărat din viața ta, ceva ce poți obține singură, pe cont propriu. Sora ta și soțul ei trebuie să fie liberi să-și continue prietenia și trebuie să încetezi să faci acest lucru un subiect de conversație. Ai avut o relație proastă și dacă singura pedeapsă pe care o merită este exilul de la viață surorii și a fratelui tău, atunci trebuie să concluzionez că nu este un monstru. Păstreaza o relație cu sora ta și nu îi permite să îți afecteze viață când se află în jur. Există o mare libertate în momentul în care pur și simplu nu te mai lași afectată.”

Sursă: The Guardian