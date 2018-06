O cititoare The Guardian se adresează publicației cu o mare dilemă legată de căsnicie: „Sunt căsătorita de 18 ani și ultimele trei luni au fost dificile. Interesele mele diferă foarte mult de cele ale soțului meu. Vreau să fiu înconjurată de oameni care mă înțeleg mai bine. Am creat prietenii în care simt că pot fi mai mult eu însumi decât în căsnicie. Viața noastră sexuală ar fi probabil descrisă ca fiind bună, variată, interesantă, însă doar pentru el. Eu pe de altă parte nu simt nicio legătură sexuală sau emoțională cu el. Simt că dacă nu ar fi fost pentru copiii noștri, nu mai stăteam împreună. Din cauza că am mai trecut printr-o despărțire însă știu ce înseamnă și nu vreau să îi rup inima. De asemenea, există problema suplimentară a sănătății mele mintale. Am luat medicamente pentru anxietate și depresie timp de șapte ani iar recent le-am oprit cu totul. În cele din urmă trebuie să menționez că deși acest lucru nu are niciun impact asupra deciziei care legate de căsnicia mea, am creat prietenie strânsă în care s-au dezvoltat sentimente puternice. Nu am o aventură dar știu cum mă simt și asta confirmă faptul că căsnicia mea se află pe ducă.



Mariella, specialista în relații pentru The Guardian răspunde prin o liniști înainte de orice pe femeie, spunându-i că astfel de sentimente sunt absolut normale. „Orice persoană trece trintr-o astfel de experiență: nu ai fi om dacă nu ai ajunge la un momentdat într-un punct în care te întrebi dacă nu există ceva sau cineva dincolo de orizont, care ar putea face următoarea etapă a vieții tale mai interesante.” Conform expertei, în multe cazuri o astfel de evoluție a relației este absolut normală, iar chiar dacă este greu, pe parcursul anilor personalitățile se pot schimbă, iar dinamica relației poate luă o altă întorsătură: „Relația voastră se aseamănă enorm cu ceea ce mulți ar descrie pur și simplu ca o "evoluție naturală". Schimbarea dinamicii și a personalitățiilor într-un cuplu care sunt împreună de de zeci de ani sunt greu de navigat”. Toată lumea își dorește entuziasm, atracție permanentă și inovație într-o reație însă asta nu este posibil pentru todeauna. De cele mai multe ori, acestea se transformă în comfort, încredere, generozitate și angajament iar acesta nu este un ucru rău, ci normal. La maturitate, este nevoie de un alt fel de relație și valori de culplu decât în tinerețe. Dacă în jurul vârstei de 20 de ani pare normal să te dedici cu totul unei relații, la maturitate acest gen de implicare pare de multe ori, stupidă: „Creștem și realizăm că pasiunea intensă nu poate fi susținută pe termen lung și dedicarea în totalitate unui iubit, mai degrabă decât vieții în sine, începe să pară puțin cam ridicolă. ”

Copiii întradevăr sunt un factor care te pot ține ocupat însă asta nu înseamnă că trebuie să ignori relația cu partenerul sau să faci ceva din cauza lor. Este important să identifici părțile bune ale partenerului și să încerci să te concentrezi pe ele în loc de defecte. Când vine vorba de relația sexuală este intersent că acest aspect este văzut ca fiind bun doar pentru el: „Vă descrieți viață sexuală că fiind variată, interesantă și plină de satisfacție doar pentru el iar asta mă încurcă. Dacă este variată și interesantă, de ce nu te simți îndeplinită?” este de părere Mariella.

„Poate că credeți că o nouă relație îți va rezolva problemele din trecut, și această este o grețeală foarte comună. Relațiile pot fi refăcute, uneori pur și simplu prin plasarea energiei în ele, energie pe care sunteți tentat să o investiți în altă parte. Odată ce au fost abandonată însă, nu mai este cale de întoarcere” sfătuiește specialistă.

Chiar dacă femeia spune că are o prietenie cu cineva, acesta legătură poate afecta mult relația, chiar dacă nu există o apropiere intimă În final, specialista sfătuiește femeia să nu ia nicio decize chiar acum, înainte de a se ajusta la viața fără medicamente, deoarece acestea pot avea un efect major asupra stării mentale și a sentimentelor.

Sursă: The Guardian