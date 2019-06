Dar și Har. Secretele Mirelei Vaida: „După trei ani de rugăciune am rămas însărcinată”

sursă foto: captură antena 3

Mirela Vaida a vorbit, vineri seară, la ”Dar și Har” despre muzică, despre bucuria interioară și despre ce înseamna succesul și pasiunea, dar și puterea pe care trebuie să o ai pentru a merge mai departe.

Cântăreața a împărtășit și câteva secrete din viața sa.

„Îmi plac provocările și necunoscutul. Lucrez la teatru, cât în diferite musicaluri și joc la teatru. Sunt mamă a patru copii. Dimineața mea începe la patru dimineața”, a împărtășit Mirela Vaida.

„M-am căsătorit după patru ani de relație. Nu am putut să am imediat copii. Începusem să-mi pierd speranța că voi putea să devin mamă pe cale naturală. Atunci m-am gândit la mama și bunica mea care au avut mulți copii. Am și pierdut două sarcini. Am avut răbdare. După trei ani de rugăciuni și încercări am rămas însărcinată cu Carla, fără să-mi doresc atât de repede al doilea copil, la zece luni ale Carlei am rămas însărcinată cu cel de-al doilea copil”, a povestit aceasta.