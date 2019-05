De-a viața ascunselea. Răzvan Stoica: „Vioara Stradivarius cu care cânt are 290 de ani. A devenit companionul meu de viață”

Violonistul Răzvan Stoica, a cărui faimă a înconjurat planeta, a fost invitat la „De-a Viața Ascunselea”, unde a vorbit despre pasiunea lui pentru muzică.

„Vioara Stradivarius a devenit companionul meu de viață. Pentru mine acest instrument e unic. E unic și pentru mine și pentru istoria muzicii. E o vioară de 290 de ani”.

„Am început de când eram foarte mic, la patru ani. Prima vioară am primit-o de la tatăl meu, cadou de Crăciun. A fost destul de trist pentru că era o vioară de jucărie. M-am supărat puțin și i-am spus că vreau o chitară reală. Tatăl meu e muzician, flautist. Mi-a spus că muzica e grea și că o să-mi fure toată copilăria. Și m-a sprijinit să aleg altceva. Și cu toate acestea, am văzut un violonist la televizor și am fost fascinat și în acel moment am spus că eu asta vreau să fac. Ulterior, fiind destul de încăpățânat, mi-a spus ok, o să-ți cumpăr o vioară. Din acel moment a devenit jucăria mea preferată și a rămas și în ziua de azi. De aproape 30 de ani. Anul acesta fac 33”.

Pe Răzvan Stoica îl puteți vedea și asculta în concert, pe 26 mai, de la ora 19, la Sala Radio.