Emilia Ispas, înger păzitor pentru sportivii cu dizabilităţi

Emilia Ispas este omul care îi ajută pe sportivii cu dizabilităţi să aducă României medalii de la competiţiile internaţionale. A ajuns să se implice în astfel de acţiuni atunci când a decis să se alăture voluntarilor de la Fundaţia Motivation.

''A fost o insistență a tatălui meu care știa de această organizație și mi-a zis uite ce lucruri grozave fac ei acolo în Brgadiru și poate ai vrea să mergi să faci voluntariat. La început am fost destul de sceptică. A fost o insistență a tatălui meu care știa de această organizație și mi-a zis uite ce lucruri grozave fac ei acolo în Brgadiru și poate ai vrea să mergi să faci voluntariat. La început am fost destul de sceptică. Am fost uimită la început. A fost ca un moment din acela în care te trezești, te uiți în jurul tău și îți dai seama de ce se întâmplă în realitate și de cum este de fapt viața. Că poți să fi un tânăr grozav și să ai neșansa de a avea un accident de mașină și dintr-o dată nu mai poți să mergi. Am învățat foarte repede că oamenii aceștia sunt demni de admirație, că atâta timp cât ei sunt încurajați și puși în valoare oferă foarte mult și că sunt de fapt ca și noi'', spune Emilia Ispas, director Programe Educaționale Fundatia Special Olympics.

După ce a terminat o facultate cu predare în limbă străină, credea că va urma o carieră într-o corporaţie. A renunţat la asta când a aflat că o altă organizaţie, Fundatia Special Olimpics, face angajari.

''La Special Olimpics povestea era cumva diferită. Erau copii tineri vulnerabili care trebuiau învățați să își arate abilitățile și calitățile. Țin minte că la un seminar în anul 2005 în care noi încercam să organizam prima grupă de sportivi lideri din România, sportivi lideri cu dizabilități intelectuale...una dintre sportivele noastre s-a ridicat și a spus foarte simplu și foarte frumos: vă mulțumim că ne-ați ascultat și că ați încercat să ne înțelegeți! Pentru noi asta a fost un moment relevator'', poveşte Emilia Ispas.

Crede că oamenii cu nevoi speciale trebuie acceptați așa cum sunt, fără să fie judecați sau fără să fie priviți diferit. La Special Olimpics, filozofia este simplă: toti sportivii trebuie sa se simta ca niste campioni.

''Atunci când vezi lucruruile acestea și atunci când le înțelegi, eu am avut norocul să le fi inteles la o vârsta fragedă, atunci nu poți decât să te bucuri și să faci lucrurile cu și mai mare plăcere. Am obtinut foarte mare satisfacție pe plan profesional și am învățat și eu foarte multe lucruri. Am învățat să comunic cu oamenii, am învățat să relaționez cu oamenii, lucru pe care probabil nu aș fi reușit să îl fac atât de bine într-o companie'', adaugă Emilia Ispas.

Lecţia importantă învăţată de Emilia Ispas

O altă lecţie importantă pe care Emilia Ispas a învăţat-o de la sportivii cu care lucreaza este ca indiferent de obstacolele pe care le întâmpină în viaţă, omul trebuie sa gaseasca puterea de a merge mai departe.

''E destul de dificl să îți dai seamă că nu ești indispensabil. Și asta e o mare lecție pe care am învățat-o în 2005. Indispensabil sau de neînlocuit. Cred că se găsesc oameni care să facă treaba atunci când tu nu mai poți și oamenii se mobilizează. Și într-adevăr nimeni nu este de neînlocuit, dar dacă vrei să te intorci și să fi din nou în miezul lucrurilor te poți întoarce cum am facut o eu și să mă apuc iar de treabă. Nu te ajută cu nimic să te plângi. Tu trebuie să îți găsești forța, dacă nu ai tu personal să o găsești la cei din jurul tău și să încerci să te descurci cât poți tu de bine în situația în care tu te afli. Am primit cu drag toate sfaturile lor și gândurile lor bune și nu m-am întrebat niciodată de ce eu. Pentru că oamenii aceștia nu se întreabă și nici nu te ajută la nimic acest lucru. Trebuie doar să își găsești forța și să mergi mai departe'', spune Emilia Ispas.

A găsit acea forţă de care avea nevoie şi acum pune în aplicare cu succes proiectele pe care le are la Special Olimpics România

''Pentru mine acesta este jobul meu de vis dar nu știu dacă este neapărat un job. Este modul meu de a trăi. Eu cred că într-adevăr dacă ești sănătos și dacă ești un om echilibrat poți să faci foarte multe lucruri și am înteles în ultimii ani că această urare nu este doar o vorbă ci este un lucru de esență și asta le urez tuturor celor pe care îi întălnesc: să fii sănătos și apoi vei putea să faci lucruri'', adaugă Emilia Ispas.