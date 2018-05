Dependența de sex împarte opinile experților deoarece este încă un subiect puțin discutat, dar pentru cei ce trăiesc cu această problemă, este o condiție foarte reală care poate fi rușinoasă și chiar distrugătoare.

Mama a trei copii, Rebecca Barker a spus că dependența de sex i-a preluat viața în 2014 și i-a ruinat relația deoarece problema ei însemna că își sufoca partenerul. „Era literalmente primul lucru la care mă gândeam atunci când mă trezeam, și nu puteam să mi-l scot din minte", a mărturisit femeia de 37 de ani din North Yorkshire. "Totul îmi amintea de sex. Cred că a fost legat de depresia mea și de lipsa de serotonină din creier. După o partidă de amor, cinci minute mai târziu vroiam din nou.”

Dependența femeii a cauzat probleme serioase în relația ei. Deși partenerul a apreciat la început atenția, a devenit apoi insuportabilă pentru cuplu: "La început a fost bine cu el, dar spre sfârșit nu a putut înțelege deloc. După câteva luni a început să se întrebe de ce mă comport în acest fel. M-a acuzat că am o aventură, credea că mă simt vinovată și de asta vreau să fac sex constant".

În noiembrie 2014, tânără mamă "avea nevoie de o pauză" de la relație și a mers să stea cu mama ei. Din acel moment, relația a început să se deterioreze din ce în ce mai rău, iar într-un final cei doi s-au despărțit.



Dar ce este până la urmă dependența sexuală? Conform experților această este orice acțiune sexuală care se simte lipsită de sub control. Un chestionar realizat pe 21,058 de participanți în 2013 a descoperit că 91% dintre cei care caută ajutor pentru dependența de sex erau bărbati. Cel mai mare grup in proporție de 31% a fost pentru categoria de vârstă de 26-35 ani, 1% dintre cei dependenți aveau sub 16 ani și 8% peste 55 de ani.

Sursă: BBC