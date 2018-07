O mamă îngrijorată cere sfatul specialiștilor de la Washington Post în relațiile de familie : „Fiica mea și prietenul ei s-au mutat în casa mea cu câteva luni în urmă pentru că aveau dificultăți financiare și am vrut că ea să-și poată termina facultatea, lucru pe care l-a făcut în mai. Am început să observ cât de puțin își dorește să vorbească cu mine, dar m-am gândit că era doar ocupată și stresată. Prietenul ei are probleme de mânie pe care le-am văzut expuse la mai multe momente.

Săptămâna trecută am ieșit din oraș pentru a merge la înmormântarea unui prieten de familie, doar noi două, și am vorbit tot timpul. Ea era deschisă și prietenoasă, ca și fata pe care o știam când creștea. Când ne-am întors acasă, ea a redevenit tăcută, nepoliticosă, și încă o dată s-a închis în camera ei cu prietenul fix ca înainte. Acum mă gândesc că el o controlează și mă întreb ce să fac. Să îi spun ce cred? Unde este linia dintre viață ei personală și îngrijorarea mea?”



Specialista de la Washington Post, Carolyn Hax, răspunde: „Linia este între ceea ce observi și concluzia la care ajungi. Ceea ce observi este foarte important. Concluzia la care ajungi este o speculație și diferența dintre ceea ce știți și ceea ce credeți că știți este locul unde se colectează toate sentimentele negative, unde o poți face pe fata ta să fie defensivă. Există posibilitatea să vă înșelați. Faptul că el o controlează este foarte plauzibil, dar nu este singură explicație posibilă.

Dacă în schimb, rămaneți doar la ceea ce vedeți, atunci nu vă puteți înșela și nu lăsați niciun loc de ceartă între voi două. "Am observat ceva cu câteva zile în urmă. Ai fost foarte tăcută în ultima vreme. În timpul călătoriei noastre totuși, ai fost vorbăreață, cum erai mai demult. Totuși, când am ajuns acasă, te-ai retras în cameră cu prietenul tău și ai devenit din nou tăcută. Menționez asta pentru că este ceva ce oamenii nu au tendința să vadă despre propria persoană." este o abordare bună.

Din nou: nu trage concluzii. Reține că această formulare nu atribuie nici o vină: Nu folosi „El te schimbă" sau "Te schimbi pentru el" ci doar "Modificarea comportamentului tău". Spune ceea ce vezi. Dacă observi că devine defensivă, atunci articulează-ți intenția: "Nu spun cine, ce sau cum ci doar că observ o diferență. Dacă ești într-un loc emoțional bun, atunci asta contează."

Pentru că până la urmă, asta chiar este cel mai important și în mod convenabil este și cel mai greu lucru de prefăcut dacă nu este adevărat. Dacă are încredere în gustul ei în bărbați va fi capabilă să își explice schimbările de comportament, problemele lui cu furia și poate raționaliza stresul prin care prietenul ei trece pentru a se comporta așa. Dacă totuși el este o persoană care o trage în jos, asta va fi mult mai greu de explicat. Fii rabdătoare și acordă-i timpul necesar pentru a-și da seama ce se întâmplă.”

Sursă: Washington Post