În timp ce soțul era într-o delegație, femeia a descoperit ceva ce nu credea că va face vreodată: ”A fost o revelație! Sper că nimeni nu va afla vreodată!”

„La exterior, sunt o femeie într-o căsnicie fericită, respectabilă, de vârstă mijlocie. Soțul meu este minunat, o companie bună, un tată și un bunic grozav. Avem o viață plăcută și confortabilă. Este cu 12 ani mai în vârstă decât mine dar asta nu a fost niciodată o problemă și deși sexul era monoton, am fost credincioasă aproape 30 de ani.

Apoi, acum trei ani, ceva s-a schimbat. După câteva operații, el a căzut într-o perioadă lungă de depresie severă, ceea ce a dus la absența completă a afecțiunii fizice. Am devenit frustrată și disperată și am început să am fantezii despre sex cu alți bărbati. Soțul meu călătorește foarte mult și în timp ce era plecat într-o călătorie de afaceri în străinătate, am descoperit sexul ocazional.

A fost o revelație. Am fost uimită cât de ușor este pentru o femeie să-și găsească un amant și cât de multe femei fac asta. Pe site-ul pe care l-am folosit, femeile depășeau numărul bărbatilor. În timp ce mulți dintre bărbații care caută sex în acest fel par vulgari, există o mică minoritate care este minunată.

Am întâlnit zece bărbați în ultimii ani și acum mă văd cu trei dintre ei destul de des: unul este doctor, unul director de companie și celălalt jurnalist TV.



Am o relație sexuală uimitore, aventurosă cu fiecare dintre ei și ei au devenit de asemenea, prieteni. Toți avem multe de pierdut, deci suntem respectuoși și foarte discreți. Munca mea îmi solicită să călătoresc și nu lucrez ore fixe, deci acest secret nu este greu de ascuns. Este vorba de satisfacție și distracție reciprocă. Mă bucur de genul de sex pe care întotdeauna l-am visat. Sper că nimeni nu va afla vreodată.”

Sursă: The Guardian