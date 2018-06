Pentru unele femei drumul spre o familie fericită este mai greu decât pentru altele. Megan Woolsey povestește întâmplarea groaznică care a marcat-o și a uimit până și doctorii care o tratau. După un an de încercări pentru a rămâne însărcinată aceasta a reușit în sfârșit să ducă o sarcină iar primele săptămâni au fost printre cele mai fericite din viață ei. Însă totul s-a schimbat într-o zi când își scotea câinele la plimbare și a simțit niște dureri insuportabile. În parc, s-a ghemuit de durere și cu greu a reușit să ajungă înapoi acasă: „Am simțit o durere ascuțită în abdomen, care părea ca și cum aș fi fost înjunghiată în mod repetat cu un cuțit de măcelar.”

Odată ajunsă la ginecolog, cea mai mare temere a oricărei femei s-a adeverit: avea o sarcină ectopica, adică atunci când un ou fertilizat se așează în altă parte decât în uter, de cele mai multe ori în trompele uterine. În aceste cazuri, avortul este necesar. În timpul intervenției, doctorii au rămas șocați de locația embrionului, nu mai văzuseră așa ceva: „Încă încercam să mă trezesc din anestezie în urma intervenției chirurgicale iar medicii erau aproape entuziasmați să-mi spună vestea despre sarcina mea ectopica mea atât de specială și de rară:

"Am intrat și ne-am uitat în jurul trompelor uterine și al sistemului reproducător, dar nu am găsit embrionul" a spus doctorul nr. 1.

„Ne-a luat ceva timp să găsim locația embrionul dar l-am descoperit în cele din urmă atașat de vezică dumneavoastră!" a mărturisit doctorul nr. 2.

"Un doctor are norocul să vadă o astfel de sarcină o dată în întreaga carieră!" a spus doctorul nr.3.

Ovulul a fost fertilizat în afara sistemului meu de reproducere și atașat de peretele vezicii urinare. Aveam un copil care îmi creștea pe vezică.” a povestit femeia șocată.

Trimisă acasă cu o cuie de medicamente, și un moral la pământ, Megan nu credea că va mai fi vreodată capabilă să ducă o sarcină. Întâmplarea o speriase atât de rău încât nu credea că va mai avea curajul de a rămâne vreodată însărcinată. Dintr-o data însă, zăcând în casă, a luat o altă abrodare: corpul ei era capabil de a concepe, se vindecase rapid și sănătatea ei era intactă. Odată ce și-a schimbat mentalitatea, cel mai mare vis i s-a împlinit: a născut o fetiță sănătoasă!

Probleme au apărut însă din nou când ea și soțul încercau pentru al doilea copil iar femeia a mai rămas însărcinată de două ori, ambele cazuri rezultând în avorturi, unul spontan, altul care a necesitat o intervenție chirurgicală. Nici aceste experiențe nu au oprit-o însă și s-a hotărt să apeleze la o clinică de fertilitate. După două runde de fertilizare în vitro Megan a rămas însărcinată din nou, însă și de această dată a avut o mare surpriză: urma să nască tripleți.

„După două runde de fertilizare în vitro, am rămas însărcinată. Cu tripleți. Urma să nasc două fete și un băiat. Această veste inițial, m-a șocat. Cum să îmi să îmi permit tripleți? Cum urma să am grijă de ei? Cum aș mai putea vreodată să călătoresc? Soțul meu și cu mine ne-am împăcat cu situația, am cumpărat o dubă și am început să economisim bani pentru scutece” povestește femeia.

Odată trecută de șocul inițial, Megan declară că nu ar schimbă nimic din ce, și cum s-a întâmplat: are o familie fericită, fată cea mare are acum 11 ani iar tripleții 8 ani. În urma experiențelor dureroase de care a avut parte, ea declară: „Sunt dovada vie că poți fi victimă a uneia dintre cele mai rari sarcinine cu putință și să ieși din această experiență cu copii. Multe femei au norocul de a concepe rapid, au o sarcină și o naștere fără probleme. Am simțit multă gelozie și resentimente față de asta în trecut pentru că mulți dintre noi se luptă cu avorturi spontane, sarcini ectopice și infertilitate. A trebuit să lucrez cu aceste emoții toxice. Sănătatea sistemului reproductiv nu determină valoarea mea, iar lupta mea m-a făcut mai puternică.”

Sursă: Cosmopolitan