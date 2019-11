Medicul care a învins cancerul: „M-am tratat și pe mine ca pe pacienții mei”

sursă foto: Captură Antena 3

Medicul dermatolog Carmen Curea a reușit să învingă o boală cumplită și anume, cancerul. Invitata jurnalistei Maria Coman și a Lidiei Fecioru la ”Dar și Har”, Carmen Curea a împărtășit momentul în care a descoperit cancerul, dar și cum a reușit să vindice această boală, de multe ori nemiloasă.

„Mi-am pus singură diasgnosticul în baza a ceea ce învățasem în facultate. Mai întâi am simțit, după aceea am palpat, după aceea am văzut, iar în momentul în are am văzut a doua zi m-am dus la doctor. Nici nu m-a surprins diagnosticul de la ecografie. În acea zi am făcut și mamografia, iar a doua zi aveam deja biospia făcută”, a mărturist medicul Curea.

„Mi-am zis că am o problemă pe care trebuie să o rezolv. Când ai o boală o tratezi. M-am tratat și pe mine ca pe pacienții mei. În sbconștient am gândit că dacă în timpul ăsta când sunt bolnavă am puterea să-i ajut pe ceilalți, poate mi se întoarce. Nimic în perioada aceea nu a fost planificat”, a mărturisit Carmen Curea.

Medicina e într-o dezvoltare spectaculoasă, mai subliniază Carmen Curea, mai ales imunologia care e un domeniu fascinant.

„Au elucidat o mare parte din mecanismele unor boli pe care nu le cunoașteam în ultimii ani și au dus spre găsirea leacului”, a mai precizat Crmen Curea.