Pamela a început să își înșele partenerul, la scurt timp după ce a fost agresată sexual. A descoperit ceva ciudat la ea: „Acum nu mă mai pot opri...”

O femeie povestește cum o experiență trumatizantă i-a schimbat viața: „Am o relație foarte proastă cu familia mea iar din această cauză am căutat întodeauna un bărbat care să stea lângă mine. La un moment dat am fost agresată sexual și mi-am spus că nu înseamnă nimic. Totuși, de atunci am început să îmi înșel prietenul pentru că mi se pare că intimitatea dintre două persoane nu mai contează. Am făcut chiar și striptease într-un club doar ca să simt că sunt din nou în control. Acum pot să întrețin relații sexuale doar cu bărbații care nu mă interesează cu adevărat. E un sentiment foarte neplăcut mai ales pentru că îmi iubesc nespus de mult iubitul. Nu știu ce să mă fac și am nevoie de ajutor.”

Experta în relații sexuale i-a răspuns Pamelei: „Se pare că ai ajuns să înțelegi de ce ai acest comportament iar asta este foarte bine. Din păcate înțelegerea acestui comportament nu te va ajuta să te vindeci dar e un prim-pas bun. De obicei oamenii care au trecut printr-o traumă puternică trebuie să se vindece, nu doar să realizeze că fac o greșeală. Ca dovadă, tu continui cu acest comportament care te face să te simți prost. Procesul de vindecarea va dura, dar confruntarea traumei și înțelegerea sentimentelor pe care le ai te va ajuta să treci peste durere și te va scoate din acest cerc vicios. Cu toate acestea, terapia nu va face mai ușor faptul că monogamia este grea și este de nevoie de foarte multă muncă într-o relație. Toți oamenii din societatea noastră se confruntă cu această problemă. ”

Sursă: The Guardian