Cei mai importanți parametri care trebuie măsurați în spațiile interioare – cum se poate face acest lucru

concentrația de dioxid de carbon – potrivit National Institutes of Health (NIH), alături de ozon, radon, monoxid de carbon, dioxidul de carbon se numără printre principalii factori poluanți ai aerului din spațiile interne; mulți dintre aceștia provin din două surse: folosirea echipamentelor electronice și nu numai și aerul din exterior, care se întrepătrunde cu cel din spațiile interioare; astfel, concentrația de CO2 din mediile de lucru ar trebui să fie sub 800 ppm, conform ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers).