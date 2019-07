Secretele soților Rednic pentru o căsnicie fericită: „Ne-am educat unul pe celălalt”

sursă foto: captură antena 3

Cornelia și Lupu Rednic sunt de 27 de ani împreună, iar secretul căsătoriei lor care a rezistat în timp a fost comunicarea, buna înțelegere și descoperirea celuilalt în timp.

Artiștii de muzică populară au fost duminică invitații Florentinei Fântânaru la ”De-a viața ascunselea”.

„Ne-am educat unul pe celălalt. Am învățat unul de la celălalt. Am învățat lucruri esențiale pentru viață de la Cornelia. În familia noastră mereu am comunicat. Dacă vrem să facem ceva, ne canalizăm pe un lucru, nu pe zece. Am învățat de la Cornelia cum să mă comport. Ea a copilărit la oraș, eu la țară. Eu am venit cu tradițiile, ea cu cultura orașului și educația”, a subliniat Lupu Rednic.

„Ne-am format unul pe celălalt, am învățat unul de la celălalt. Mereu comunicăm, spunem ceea ce ne macină. Viața te învață, te maturizează, începi să pui toate lucrurile la locul lor. Nemulțumirile nu duc la nimic bun”, a adăugat Cornelia Rednic.